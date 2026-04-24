Израел и Ливан удължават примирието с три седмици, съобщи Тръмп

Президентът на САЩ Доналд Тръмп съобщи, че Израел и Ливан са се съгласили да удължат примирието си с три седмици, предаде „Ройтерс“. Решението е постигнато след преговори във Вашингтон, на които Тръмп е бил домакин и е провел срещи с посланиците на двете държави. Той изрази надежда, че в този период може да се стигне до по-трайно мирно споразумение.

Примирието между Израел и шиитското движение „Хизбула“ беше договорено преди дни, но въпреки това напрежението остава високо, а в Южен Ливан продължават отделни удари.

Конфликтът се изостри след ракетни атаки на „Хизбула“ срещу северен Израел, последвани от израелска военна операция в Ливан, включваща въздушни удари и сухопътно настъпление. В момента израелски сили контролират буферна зона в южната част на страната.

Според ливанските власти жертвите от началото на конфликта са близо 2500 души. Само през последните дни при удари са загинали няколко души, включително журналист.

От „Хизбула“ заявиха, че подкрепят удължаването на примирието, но настояват за пълното му спазване от страна на Израел. Израел от своя страна поставя като цел разоръжаването на групировката и създаването на условия за мир.

В преговорите са участвали и вицепрезидентът на САЩ Джей Ди Ванс, както и други американски представители.