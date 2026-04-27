Прокуратурата погна бившия шеф на ВАС Георги Чолаков

Бившият шеф на Върховния административен съд (ВАС) Георги Чолаков влезе в полезрението на обвинението, след като Софийската градска прокуратура беше сезирана по сигнал на Божидар Божанов и Ивайло Мирчев от “Да, България”. С постановление на наблюдаващия прокурор е образувано досъдебно производство заради евентуално договаряне и разпределяне на неправомерни имуществени облаги, търговия с влияние и други относно дела, разглеждани от Върховния административен съд.

Припомняме, че Божанов и Мирчев внесоха сигнала си в прокуратурата срещу бившия председател на ВАС Георги Чолаков за получаване на подкуп в значителен размер. Двамата се опират на разследване на сайта BIRD, в което е публикуван запис от разговор между Георги Чолаков и адвокат Веселин Димитров.

В своя позиция Чолаков отрича да е водил подобни разговори, като ще съдейства на разследването на прокуратурата. По думите му съвременните технологии позволяват създаването на фалшиво аудио съдържание, което може да се използва за внушения.

От обвинението посочват, че предстоят разпити на свидетели и приобщаване на относимите справки и документи. Очаква се да бъде изготвена и комплексна експертиза, която да установи и дали записът е автентичен.

