РЕГИСТРИРАЙ СЕ
33 години Banker Банкер новини лого
Facebook Youtube

Министър Трайков открива национална среща на консултантите по енергийна ефективност

Трайков: България може да има полза от договора с "Боташ"

Министърът на енергетиката Трайчо Трайков ще открие тази сутрин – в 9.30 часа в хотел „Рамада“ (бул. „Княгиня Мария Луиза“ 131) националната среща на консултантите по енергийна ефективност в България.

Форумът, организиран от Камарата на енергийните одитори и Асоциацията на българските градове и региони, ще премине под наслов „Обследването на енергийната ефективност – базова техническа оценка на обновяването на сградите“, става ясно от съобщение на сайта на енергийното министерство.

По време на срещата акцентът ще бъде поставен върху управлението на енергийната ефективност и процесите по модернизация на сградите като важна стъпка по пътя на България към декарбонизация и устойчиво развитие.

Facebook
Twitter
LinkedIn
Telegram
WhatsApp

Анкета

Смятате ли, че първата задача на новото Народно събрание трябва да е изборът на нов ВСС, който да излъчи нов главен прокурор?
Гласувай

Подкаст

Параграф 22

ПОСЛЕДВАЙТЕ НИ В СОЦИАЛНИТЕ МРЕЖИ

Facebook-f Youtube

Новини от България и света. Актуални новини, събития, анализи, интервюта с главните действащи лица от политиката, бизнеса и финансите. Новини в развитие.

Никога не пропускайте важни новини. Абонирайте се за нашия бюлетин.

Изработка на Уеб Сайтове – 88Lab.eu

Информация

Всички права запазени.