Министър Трайков открива национална среща на консултантите по енергийна ефективност

Министърът на енергетиката Трайчо Трайков ще открие тази сутрин – в 9.30 часа в хотел „Рамада“ (бул. „Княгиня Мария Луиза“ 131) националната среща на консултантите по енергийна ефективност в България.

Форумът, организиран от Камарата на енергийните одитори и Асоциацията на българските градове и региони, ще премине под наслов „Обследването на енергийната ефективност – базова техническа оценка на обновяването на сградите“, става ясно от съобщение на сайта на енергийното министерство.

По време на срещата акцентът ще бъде поставен върху управлението на енергийната ефективност и процесите по модернизация на сградите като важна стъпка по пътя на България към декарбонизация и устойчиво развитие.