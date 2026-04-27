Президентът Йотова ще открие Общобългарското тържествено събрание за 150 години от Априлското въстание

Държавният глава Илияна Йотова ще участва в откриването на Общобългарското тържествено събрание за 150-годишнината от Априлското въстание, съобщиха от прессекретариата на президента. Събитието се организира от Българската академия на науките и ще се проведе в зала „Проф. Марин Дринов“ в централната сграда на БАН. Събитието е част от честванията на годишнината на Априлското въстание, които се провеждат под патронажа на президента.

Йотова ще присъства и на заупокойна молитва за жертвите на Априлското въстание, която ще бъде отслужена от българския патриарх и Софийски митрополит Даниил в катедралния храм „Свети Александър Невски“. След заупокойната молитва президентът Илияна Йотова и българският патриарх Даниил ще поведат шествие до сградата на БАН, в което ще се включат представители на академичната общност.

Общобългарското тържествено събрание ще открие председателят на БАН чл.-кор. Евелина Славчева.

Отново днес в 11.00 часа с тържествен ритуал във Военната академия ще бъде поставено началото на тържествена научна сесия, посветена на 150 годишнината от Априлското въстание, съобщава БНР.

От 13.00 часа в ректората на Софийския университет ще бъде открита тържествена научна сесия с участието на представители на историческата гилдия от Софийския университет „Св. Климент Охридски“, Държавна агенция „Архиви“, Военна академия „Георги Раковски“, Великотърновския университет „Св.св. Кирил и Методий“, Националната библиотека и Института за исторически изследвания при Българска академия на науките.

От 13.45 часа в фоайето на втория етаж на ректората на Софийския университет ще бъде открита постерна изложба, посветена на значимото събитие, с автор доктор Владимир Терзиев от Историческия факултет.