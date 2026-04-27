РЕГИСТРИРАЙ СЕ
33 години Banker Банкер новини лого
Facebook Youtube

Президентът Йотова ще открие Общобългарското тържествено събрание за 150 години от Априлското въстание

Йотова, Българската академия на науките

Държавният глава Илияна Йотова ще участва в откриването на Общобългарското тържествено събрание за 150-годишнината от Априлското въстание, съобщиха от прессекретариата на президента. Събитието се организира от Българската академия на науките и ще се проведе в зала „Проф. Марин Дринов“ в централната сграда на БАН. Събитието е част от честванията на годишнината на Априлското въстание, които се провеждат под патронажа на президента.

Йотова ще присъства и на заупокойна молитва за жертвите на Априлското въстание, която ще бъде отслужена от българския патриарх и Софийски митрополит Даниил в катедралния храм „Свети Александър Невски“. След заупокойната молитва президентът Илияна Йотова и българският патриарх Даниил ще поведат шествие до сградата на БАН, в което ще се включат представители на академичната общност.

Общобългарското тържествено събрание ще открие председателят на БАН чл.-кор. Евелина Славчева.

Отново днес в 11.00 часа с тържествен ритуал във Военната академия ще бъде поставено началото на тържествена научна сесия, посветена на 150 годишнината от Априлското въстание, съобщава БНР.

От 13.00 часа в ректората на Софийския университет ще бъде открита тържествена научна сесия с участието на представители на историческата гилдия от Софийския университет „Св. Климент Охридски“, Държавна агенция „Архиви“, Военна академия „Георги Раковски“, Великотърновския университет „Св.св. Кирил и Методий“, Националната библиотека и Института за исторически изследвания при Българска академия на науките.

От 13.45 часа в фоайето на втория етаж на ректората на Софийския университет ще бъде открита постерна изложба, посветена на значимото събитие, с автор доктор Владимир Терзиев от Историческия факултет.

Facebook
Twitter
LinkedIn
Telegram
WhatsApp

Анкета

Смятате ли, че първата задача на новото Народно събрание трябва да е изборът на нов ВСС, който да излъчи нов главен прокурор?
Гласувай

Подкаст

Параграф 22

ПОСЛЕДВАЙТЕ НИ В СОЦИАЛНИТЕ МРЕЖИ

Facebook-f Youtube

Новини от България и света. Актуални новини, събития, анализи, интервюта с главните действащи лица от политиката, бизнеса и финансите. Новини в развитие.

Никога не пропускайте важни новини. Абонирайте се за нашия бюлетин.

Изработка на Уеб Сайтове – 88Lab.eu

Информация

Всички права запазени.