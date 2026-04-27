Партия ГЕРБ се събира на Национално съвещание в Пловдив

Национално съвещание на ГЕРБ ще се проведе в Пловдив. В него ще участват членовете на Изпълнителния съвет и кметовете на партията. На форума лидерът Бойко Борисов, кметовете, и хора от структурите от цялата страна ще обсъдят резултатите на формацията на извънредните парламентарни избори на 19 април.

Те показаха отлив на гласове от близо 33% или малко над 200 000 гласа по-малко подкрепа за мандатоносителя в досегашното 51-о Народно събрание. В Пловдив ГЕРБ остана трета политическа сила след „Прогресивна България“ и ПП-ДБ.

Целта на форума е и да се обмисли стратегия, която да обърне процеса, а и да стегне редиците на ГЕРБ. По-конкретно се очаква да бъде направен план за излизане на ГЕРБ от ситуацията.

Преди парламентарния вот в Изпълнителната комисия на ГЕРБ бяха направени кадрови промени, като в нея влязоха кметът на Пловдив Костадин Димитров и неговият заместник Владимир Темелков, както и кметът на Стара Загора Живко Тодоров.

Малко по-късно – след изборите – Тодоров обяви, че подава оставка като личен акт на отговорност и ще остане редови член на ГЕРБ.