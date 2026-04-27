Нападенията с дронове срещу Русия все повече ще се увеличават

От няколко седмици Украйна засили ударите си в дълбочина с акцент върху съоръженията за износ на петрол. В интервю командирът на всички части в украинската армия, използващи безпилотни системи, Роберт Бровди заявява, че нападенията с дронове тепърва ще се умножават.

„Ние пренасяме войната на тяхна територия, така че и те да я усетят“, споделя Бровди пред журналист на Би Би Си.

Командирът ръководи войната в небето от тайно място дълбоко под земята. Далекобойните дронове са приведени в готовност и бойците работят бързо, за да не могат руснаците да ги засекат и да изстрелят балистични ракети по района.

Украинският държавен глава Володимир Зеленски нарича подобните удари в дълбочина „много болезнени“ за Москва, причинявайки „критични“ загуби на руския енергиен сектор, измерими в десетки милиарди долари.

Засилването на нападенията се дължи отчасти на технологиите. Произведените в Украйна дронове стават все по-евтини и летят все по-надалеч – прелитат разстояние от 2000 километра.

Путин добива природни ресурси и ги превръща в кървави долари, които насочва срещу нас под формата на „Шахед“ и балистични ракети, обосновава се украинският командир. „Ако петролните рафинерии са инструмент за изкарване на пари, които се използват за война, те са законна военна цел, подлежаща на унищожение“.

През изминалата седмица Бровди отчита поразяване на десетина руски офицери от ФСБ на окупираната територия, както и на множество енергийни обекти в самата Русия. Той изтъква, че неговите сили са от ключово значение, за да бъде лишен руският лидер от каквато и да е значима победа и в частност от целта му да завладее остатъка от Донбас в рамките на месеци.

Стратегията на командира не се изчерпва с далекобойните удари. Негов приоритет е и намаляването на руското числено предимство. Въпросът е болезнен за Украйна предвид трудностите ѝ с мобилизацията. Затова неговите екипи имат пряка заповед всеки месец да ликвидират повече вражески войници, отколкото Русия успява да набере. Това означава над 30 000 мъже месечно.

Би Би Си не може да потвърди тези данни, но Бровди уточнява, че смъртта на всеки войник трябва да се докаже с видеоматериал, иначе не се отчита.

Горяща рафинерия в Туапсе, Русия

Част от тези записи се въртят в безкраен цикъл на екраните в командния център, а самият командир ги публикува и в „Телеграм“.

Бровди има още една мишена: духа на руското общество. Той се надява, че високите загуби, съчетани с гигантските пожари в обекти дълбоко зад границата, ще породят обществено недоволство в Русия. Според него Путин не може да си позволи да прекрати инвазията, защото рисковете от провал са твърде големи за него самия. Затова единствената надежда на Бровди е руснаците да усетят цената от войната и да се запитат дали си струва.