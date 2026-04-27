Обнародват утре в „Държавен вестник“ решенията на ЦИК за изборите

Решение на Централната избирателна комисия (ЦИК) за обявяване на избраните народни представители в 52-рото Народно събрание и решение за обявяване на резултатите от гласуването и разпределението на мандатите в новия парламент ще бъдат обнародвания утре в „Държавен вестник“.

Това е записано в съдържанието на брой 39 на „Държавен вестник“ от 28 април 2026 г.

В петък Централната избирателна комисия (ЦИК) обяви имената на избраните на 19 април 240 народни представители в 52-рото Народно събрание.

В 52-рия парламент „Прогресивна България“ ще има 131 депутати, ГЕРБ–СДС – 39, „Продължаваме промяната – Демократична България“ (ПП–ДБ) – 37, „Движение за права и свободи“ (ДПС) – 21, „Възраждане“ – 12.

Днес в Народното събрание се проведе техническа среща на новите парламентарно представени формации. По традиция бяха разпределени местата, които депутатите от петте парламентарни групи ще заемат.

Най-вляво ще са местата на „Възраждане“, а най-вдясно – на „Продължаваме промяната“-„Демократична България“. Между тях – отляво надясно, се нареждат „Прогресивна България“, ДПС и ГЕРБ.

Уточнен е бил и броят на кабинетите за отделните парламентарни групи. Емблематичният кабинет 222-А, който в предишни парламенти заемаше лидерът на ДПС Делян Пеевски, а в последствие бе превърнат в „Музей на Сглобката“, ще остане празен. По предложение на „Прогресивна България“, той няма да бъде даден на нито една от групите.

По-рано днес президентът Илияна Йотова обяви, че първото заседание на 52-рото Народно събрание ще бъде в четвъртък от 10.00 часа. По традиция, то ще бъде открито от най-възрастният народен представител. Това е депутатът от „Прогресивна България“ Румен Миланов – бивш директор на НСБОП и НСО.

Все още няма яснота кой ще бъде предложен за председател на Народното събрание от формацията-победител „Прогресивна България“. Първоначално неофициално беше лансирано името на бившия служебен премиер Гълъб Донев, но по информация на източници на БНР, за поста се обмислят още две имена: проф. Янка Тянкова и юриста Михаела Доцова.

В ПП-ДБ отново са разединени. В групата имало спор за разпределението на кабинетите. Неяснота има и кого ще предложат за заместник-председател на парламента – Атанас Атанасов от „Демократична България“, или Мирослав Иванов от „Продължаваме промяната“.