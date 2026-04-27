Изправят пред съда стрелеца във вашингтонския хотел „Хилтън“

Нападателят, който откри огън по време на официалната вечеря за кореспондентите, акредитирани към Белия Дом, в която участваше президента Доналд Тръмп и високопоставени членове на негова администрация – ще бъде изправен пред съда днес.





Срещу 31-годишния Коул Томас Алън от Торънс, щата Калифорния се очаква да бъдат повдигнати поне две обвинения във връзка със стрелбата във вашингтонския хотел „Хилтън“ в събота вечер.



В отделни телевизионни интервюта президентът Доналд Тръмп се позова на бележките, изпратени от заподозрения, като заяви че той е бил мотивиран от религиозна, антихристиянска омраза. Висш служител на правоохранителните органи заяви пред USA TODAY, че Алън, който е завършил Калифорнийския технологичен институт и работи като преподавател, е изпратил съобщение до членове на семейството си преди вечерята, в което изразява недоволство срещу администрацията на Тръмп и нарича себе си „приятелски настроен федерален убиец“.



Директорът на ФБР Каш Пател каза, че той и изпълняващият длъжността главен прокурор на САЩ Тод Бланш ще направят обръщение към нацията, в което ще предоставят детайлни подробности за стрелбата на мероприятието с участието на президента Тръмп.



„Ще можем да представим пред света, по-малко от 36 часа след инцидента, какво точно се е случило, цялото минало на този човек – кого е познавал, къде е живял, с кого е разговарял, всичко за огнестрелните оръжия“, каза Каш Пател, добавяйки, че пресконференцията ще се проведе още днес след внасянето на обвинението в съда.



Вече стана ясно, че извършителят на стрелбата е пътувал с влак от Лос Анджелис до Чикаго и оттам за Вашингтон, като се е настанил в хотела преди събитието.