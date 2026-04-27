БНР връчва годишните си награди за поп и рок песен в зала 3 на НДК

Годишните музикални награди за нова българска поп и рок песен, участвали в класацията на БНР Топ 20, за 2025 година ще бъдат връчени на 28 април, вторник, от 19:30 ч. в зала 3 на НДК.

На церемонията ще бъдат връчени отличията в шест категории: „Дебют на годината“, „Дует/колаборация на годината“, „Група на годината“, „Най-висок резултат от гласуването на слушателите“, „Най-висок резултат от гласуването на музикалните редактори“ и „Най-дълго време на първа позиция“. Ще бъде връчена и Специална награда за принос към българската поп музика.

На сцената ще има възможност да видите едни най-популярните и обичани български музиканти – Мария Илиева, Маргарита Хранова, D2, Тома, Борис Илиев, Бояна Карпатова, Антон Котас, Борис Христов, DARSY (Дарина Маркова), Рафи и Детския радиохор. Събитието ще завърши със специален концерт на Миро.

За пръв път най-престижното събитие на Българското национално радио в подкрепа на българската поп и рок музика ще е с жестов превод, а входът ще е свободен.

Националната класация за българска поп и рок музика БНР Топ 20 стартира през 2018 година. Оттогава досега всяка година в рамките на класацията се състезават над 100 нови български песни. Това не е случайно, защото всяка седмица в класацията биват представени по две нови предложения, които се състезават с други 20 песни.

Класирането им се определя от гласовете на публиката и вота на музикалните редактори. От 2019 г. се връчват и Годишните награди на БНР Топ 20. Ако желаете да чуете класацията, тя се излъчва всеки понеделник – по „Хоризонт“ от 15 часа, а гласуването става по всяко време.