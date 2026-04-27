Уорш има шанс да бъде одобрен за шеф на ФЕД след като сенатор Тилис свали блокадата

Сенатор Том Тилис заяви, че оттегля блокирането на номинацията на Кевин Уорш за ръководител на Федералния резерв, заявявайки, че решението на Министерството на правосъдието на Съединените щати да прекрати наказателното разследване срещу председателя на банката Джеръм Пауъл, премахва заплахата за независимостта на институцията. Актът на републиканеца от Северна Каролина подготвя почвата за бързото потвърждаване на Уорш за наследник на Пауъл, чийто мандат изтича на 15 май.

Тилис съобщи, че е получил уверения от Министерството на правосъдието, че наказателното дело срещу Пауъл и Федералния резерв е „напълно и изцяло уредено“, а главният банков инспектор провежда отделни независими проверки за превишаване на разходите при ремонта на сградата на централната банка.

„С тези уверения очаквам с нетърпение да подкрепя утвърждаването на Кевин Уорш“, каза Тилис в официално изявление на 26 април. И допълни: „Той е изключителен кандидат и е време Федералният резерв да загърби този епизод и да съсредоточи цялото си внимание върху мисията си.“

Уорш, който се яви пред банковата комисия на Сената на изслушване, което да одобри номинацията му за шеф на щатската централна банка миналата седмица, има широка подкрепа от законодателите от Републиканската партия. Панелът, в който е включен и Тилис като член, е насрочил гласуване за избора на Уорш на 29 април. В

Тилис се закани да блокира потвърждаването на Уорш, докато Пауъл е разследван от федералните прокурори, наричайки наказателната процедура атака срещу независимостта на централната банка. „Това беше моят проблем в началото, защото усетих, че имаше прокурори във Вашингтон, които смятаха, че това ще бъде лост, за да накарат господин Пауъл да напусне преждевременно“, заяви сенаторът пред NBC. И поясни, че през уикенда е получи уверения от Министерството на правосъдието, че „то няма да бъде използвано като оръжие за заплаха на независимостта на Федералния резерв“.

Републиканецът сподели също, че генералният инспектор на централната банка е „един от най-уважаваните главни инспектори във Вашингтон и в цялото правителство“, което вдъхва доверие, че разследването му ще заключи, че не е имало нарушения в проекта за обновяване на банковата централа.

Джанин Пиро – прокурор на Съединените щати за окръг Колумбия, връчи призовки на Федералния резерв през януари като част от наказателно разследване за превишаване на разходите при реновирането на сграда на банковата централа във Вашингтон и показания пред Конгреса, които Пауъл предостави по въпроса. Нейният наказателен ход последва месеците на атаки срещу банковия шеф от президента Доналд Тръмп, който се оплака, че Пауъл не намалява лихвените проценти достатъчно бързо. Службата на генералния инспектор на Федералния резерв пък започна свой преглед на дейностите по обновяване през миналата година по искане на Пауъл.

Пиро заяви в публикация в социалните медии на 24 април, че ще прекрати разследването, тъй като генералният инспектор на Федералния резерв проверява реновационните разходи, но предупреди: „Няма да се поколебая да възобновя наказателното разследване, ако фактите го налагат.“

Решението дойде само два дни след като Джанин Пиро обеща да продължи разследването, въпреки че федерален съдия нанесе тежък удар върху него през миналия месец. Ходът отразява реалността, че Тръмп, който от години се опитва да се отърве от Пауъл и да го сплашва да намали лихвените проценти, няма да може да наложи избора си за поста, докато проверката продължава.

Въпреки че мандатът на Пауъл като председател на Федералния резерв изтича на 15 май, мястото му в управителния борд изтича едва през 2028 г. и частичното отстъпление на Министерството на правосъдието няма да гарантира оттеглянето му от борда.

Тръмп също коментира случилото се и бъдещия път на Уорш на 25 април, определяйки го като „гладък“ след като Пиро е прекратила наказателните проверки. Но отказа да оправдае напълно Пауъл, позовавайки се на разследването на Хоровиц, подчертавайки: „Длъжен съм да разбера“ какво стои зад превишаването на разходите.

Продължаващата несигурност предполага продължаващ натиск от администрацията на Тръмп, който би могъл да мотивира Пауъл да остане във Федералния резерв, дори ако Уорш бъде потвърден от Сената. Сегашният банков шеф заяви на пресконференция миналия месец, че „няма намерение да напуска борза докато разследването не приключи напълно, прозрачно и окончателно“.

Тръмп заплаши неотдавна да уволни Пауъл, ако не напусне Федералния резерв, когато мандатът му изтече. Стопанинът на Белия дом води битка да отстрани и друг член на банковия борд – Лиса Кук, която беше назначена от администрацията на предишния американски президент Джо Байдън, заради необосновани твърдения за ипотечни измами. Върховният съд все още не се е произнесъл по делото, но в устни пледоарии по-рано тази година съдиите изразиха загриженост относно последиците за независимостта на Федералния резерв, ако уволнението ѝ стане факт.

Президентът може да отстрани служител само по основателна причина, като груба злоупотреба с длъжностно положение, докато е на работа.

56-годишният Уорш е бил управител на Федералния резерв между 2006 и 2011 г. и е критичен към институцията, откакто я напусна. На изслушването си за одобрението му на 21 април той призова за „промяна на режима“, по който централната банка провежда политиката си.