Мениджърите на „Портови флот 99“ предлага да се разпредели 60 хил. лв. като дивидент за 2025 г.

Мениджърите на „Портови флот 99“ АД – Варна предлагат да бъде изплатени като паричен дивидент общо 60 252 лева/30 806.36 евро, или по 0.03 лева/0.015 евро на една акция. Това става ясно в поканата за свикване на редовно годишно общо събрание на 20 май. Нетната печалба на дружеството за 2025 г. е в размер на 3 360 174.12 лева.

Това означава, че дивидента се запазва на нивото на платения от печалбата за 2024 година. Но тогава положителният финансов резултат беше по-нисък – 2 406 976.20 лева.

Останалата част от печалбата за миналата година, в размер на 3 299 922.12 лева, трябва да бъде отнесена във фонд „Неразпределена печалба“.

„Портови флот 99“ е компания с повече от 50-годишен опит в областта на манаврените и буксирните услуги

на кораби в акваторията на пристанище „Варна“. Тя поддържа партньорство с над 70 корабни агенции, корабособственици, кораборемонтни и корабостроителни предприятия.

Преди това общото събрание на акционерите трябва да приеме годишния финансов отчет на дружеството за 2025 година.

В дневния ред е и точката за освобождаване на членовете на съвета на директорите от отговорност за дейността им през миналата година.

Акционерите ще обсъдят и предложените промени в устава на дружеството във връзка с приемането на еврото като официална валута в България. Капиталът на „Портови флот 99“ АД ще се актуализира и ще е равен на 1 024 284 евро, разпределен в 2 008 400 акции всяка с номинална стойност от 51 евроцента.

„Портови флот 99“ завърши 2023 г. с печалбата в размер на 3 025 358 лева, а акционерите си поделиха по 0.06 лева дивидент на акция.

Дружеството разпредели паричен дивидент и от печалбата за 2022 година. Тогава всеки акционер получи по 0.05 лева за една акция. От положителния финансов резултат за 2021 година беше изплатен дивидент от по 0.0285 лева.

При липса на кворум събранието ще се проведе на 4 юни от 11.00 ч. на същото място и при същия дневен ред. Последната дата за сключване на сделки с акции на „Портови флот 99“ на „Българска фондова борса“, в резултат на които купувачът ще може да участва в разпределението на нетната печалба, е 30 април.

От средата на март тази години цената на акциите на дружеството на БФБ вървят нагоре, като преминаха и през върха от 5.95 евро за един брой. В момента тези книжа се търгуват по 5.50 евро.