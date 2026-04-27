„Тексим Банк“ увеличава печалбата си до 1.09 млн. евро през първото тримесечие

„Тексим Банк“ АД отчита нетна печалба за първото тримесечие в размер на 1.09 млн. евро при 655 хил. евро за същия период на миналата година. Това показват данните в междинния финансов отчет на кредитната институция. Съответно и доходът на акция се повишава до 0.049 евро при 0.035 евро в края на март миналата година.

Общо нетните оперативни доходи на банката в края на март нарастват до 4.51 млн. евро при 3.4 млн. евро година по-рано.

Приходите и разходите на банката са отражение на общата икономическа обстановка в страната, отбелязват мениджърите й. Положителният финансов резултат през четвъртото тримесечие е следствие от

увеличение на нетния доход от лихви с 2.91 млн. евро,

докато нетният доход от такси и комисионни се запазва на нивото от преди година – 908 хил. евро. Банката има и по-високи приходи от дивиденти, които са в размер на 165 хил. евро.

Отчетени са и по-високи административни разходи от 2.8 млн. евро.

Активите на „Тексим Банк“ в края на март са в размер на 485.89 млн. евро.

Те са намали с 847 хил. евро спрямо декември 2025 година. Това е резултат основно от увеличение на паричните средства и парични салда при централни банки.

Банката отчита намаление спрямо края на декември на кредитите на клиенти, различни от банки, с 0.18 на сто. Има промяна в кредитния портфейл по групи кредитополучатели, отбелязват от „Тексим Банк“. Леко намаление спрямо четвъртото тримесечие има в дяла на корпоративните клиенти, който е 68.73%, а този на гражданите и домакинствата расте до 31.27 на сто.

От „Тексим Банк“ отбелязват в отчета си, че продължават политиката в кредитирането чрез предлагане на нови продукти. В края на март размерът на заемите за граждани намалява спрямо декември с 0.2 на сто. При кредитите за фирми спадът е с 0.5 на сто.

Като цяло банката запазва политиката на консервативен подход при разрешаване на заеми за фирми и индивидуални клиенти. А експертите й текущо анализират секторите със затруднения в икономиката, отбелязват от „Тексим банк“ във финансовия си отчет.

Общата сума на задълженията на банката намаляват до 436.46 млн. евро.

Най-голям дял в пасивите заемат привлечените средства от клиенти, различни от банки, без задължения за оперативен и финансов лизинг – 425.24 млн. евро, като техният размер намалява спрямо края на 2025 година.

„Тексим Банк“ е публично дружество, което има лиценз да извършва банкова дейност и една от основните му дейности е предоставяне на кредити или друго финансиране.

Книжата на “Тексим Банк” се търгуват на “Българска фондова борса”. През последните дванадесет месеца, котировките лъкатушат по ценовата стълбица, но в посока нагоре. В момента сделки се сключват по 1.86 цента за една акция, което оценява кредитната институция на 81 458 750 евро пазарна капитализация.