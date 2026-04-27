РЕГИСТРИРАЙ СЕ
33 години Banker Банкер новини лого
Facebook Youtube

„Тексим Банк“ увеличава печалбата си до 1.09 млн. евро през първото тримесечие

„Тексим Банк“ АД отчита нетна печалба за първото тримесечие в  размер на 1.09 млн. евро при 655 хил. евро за същия период на миналата година. Това показват данните в междинния финансов отчет на кредитната институция. Съответно и доходът на акция се повишава до 0.049 евро при 0.035 евро в края на март миналата година.

Общо нетните оперативни доходи на банката в края на март нарастват до 4.51 млн. евро при 3.4 млн. евро година по-рано.

Приходите и разходите на банката са отражение на общата икономическа обстановка в страната, отбелязват мениджърите й. Положителният финансов резултат през четвъртото тримесечие е следствие от

увеличение на нетния доход от лихви с 2.91 млн. евро,

докато нетният доход от такси и комисионни се запазва на нивото от преди година – 908 хил. евро. Банката има и по-високи приходи от дивиденти, които са в размер на 165 хил. евро.

Отчетени са и по-високи административни разходи от 2.8 млн. евро.

Активите на „Тексим Банк“ в края на март са в размер на 485.89 млн. евро.

Германия ще позволи на пенсионерите да печелят до 2000 евро месечно без данъци

Те са намали с 847 хил. евро спрямо декември 2025 година. Това е резултат основно от увеличение на паричните средства и парични салда при централни банки.

Банката отчита намаление спрямо края на декември на кредитите на клиенти, различни от банки, с 0.18 на сто. Има промяна в кредитния портфейл по групи кредитополучатели, отбелязват от „Тексим Банк“. Леко намаление спрямо четвъртото тримесечие има в дяла на корпоративните клиенти, който е 68.73%, а този на гражданите и домакинствата расте до 31.27 на сто.

От „Тексим Банк“ отбелязват в отчета си, че продължават политиката в кредитирането чрез предлагане на нови продукти. В края на март размерът на заемите за граждани намалява спрямо декември с 0.2 на сто. При кредитите за фирми спадът е с 0.5 на сто.

Като цяло банката запазва политиката на консервативен подход при разрешаване на заеми за фирми и индивидуални клиенти. А експертите й текущо анализират секторите със затруднения в икономиката, отбелязват от „Тексим банк“ във финансовия си отчет.

Общата сума на задълженията на банката намаляват до 436.46 млн. евро.

Лихвите по потребителските кредити растат, депозитите за бизнеса поевтиняват

Най-голям дял в пасивите заемат привлечените средства от клиенти, различни от банки, без задължения за оперативен и финансов лизинг – 425.24 млн. евро, като техният размер намалява спрямо края на 2025 година. 

„Тексим Банк“ е публично дружество, което има лиценз да извършва банкова дейност и една от основните му дейности е предоставяне на кредити или друго финансиране.

Книжата на “Тексим Банк” се търгуват на “Българска фондова борса”. През последните дванадесет месеца, котировките лъкатушат по ценовата стълбица, но в посока нагоре. В момента сделки се сключват по 1.86 цента за една акция, което оценява кредитната институция на 81 458 750 евро пазарна капитализация.

Facebook
Twitter
LinkedIn
Telegram
WhatsApp

Още от категорията..

Последни новини

Анкета

Смятате ли, че първата задача на новото Народно събрание трябва да е изборът на нов ВСС, който да излъчи нов главен прокурор?
Гласувай

Подкаст

Параграф 22

ПОСЛЕДВАЙТЕ НИ В СОЦИАЛНИТЕ МРЕЖИ

Facebook-f Youtube

Новини от България и света. Актуални новини, събития, анализи, интервюта с главните действащи лица от политиката, бизнеса и финансите. Новини в развитие.

Никога не пропускайте важни новини. Абонирайте се за нашия бюлетин.

Изработка на Уеб Сайтове – 88Lab.eu

Информация

Всички права запазени.