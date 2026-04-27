Михаела Доцова от „Прогресивна България“: Несериозна е промяната на която и да е валута през 6 месеца

Българските граждани показаха по време на протестите, че сме демократично общество, а на изборите заявиха това категорично, защото упражниха правото си на глас въпреки страха и манипулациите. Това подчерта Михаела Доцова, бъдещ депутат от „Прогресивна България” в 52-рото Народно събрание в ефира на „Нова телевизия„. Сред темите, които коментира, бяха и твърденията, че много от българските граждани са гласували за „Прогресивна България“, защото смятат, че ще се върне левът.

„Несериозна е промяната на която и да е валута през шест месеца”, подчерта Доцова. По думите й въпросът на референдума не е бил дали да бъде прието еврото, а кога е моментът за неговото въвеждане и дали сме достатъчно подготвени за това.

Тя бе категорична ,че „няма никаква възможност” за обсъждане на връщането на лева. По темата за премахването на охраната на Бойко Борисов и Делян Пеевски Доцова призна, че и сега в закона има опция да бъде преразгледана нуждата от охрана на дадено лице.

По темата за главния прокурор Доцова отбеляза, че „забелязваме някакво пренареждане”. Според нея това налага след конституиране на Народното събрание първото и незабавно действие да бъде създаване на нови правила за избор на членове на ВСС и инспектората от парламентарната квота, както и избор на нов главен прокурор.

Доцова подчерта, че Румен Радев е доказал, че е държавническо настроен човек и доста демократично мислещ. Тя уточни, че в групата им има диалог и решенията се взимат колективно.

Що се отнася до действията на МВР, предотвратили множество опити за купуване на гласове, Доцова подчерта, че следващото действие трябва да е от страна на прокуратурата – фактите, събрани по време на досъдебните производства и свързани с арестуваните за купуване на гласове, да издържат в съдебен процес.

Доцова отговори и на въпроса за отношенията с Русия така: „България е член на ЕС и трябва да остане такава, като достоен партньор, който участва стабилно в процеса на вземане на решения. Това означава както съдействие за формиране на европейските политики и ценности, така и защита на националния интерес. Никога никой от „Прогресивна България” не е поставял под въпрос европейското развитие на страната”.

Доцова бе категорична: „Ние сме част от голямото европейско семейство и част от голямото натовско семейство. Но при всички положения участваме стабилно във взимането на решения и в двата съюза. Не съм чула някой да заявява посока на изваждането на България от НАТО”.