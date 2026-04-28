Апелативен съд в Сеул увеличи присъдата на съпругата на бившия президент Юн Сук-йол

Апелативен съд в Сеул постанови по-тежка присъда за Ким Кьон-хи, съпругата на бившия южнокорейски президент Юн Сук-йол, като увеличи наказанието ѝ от 20 месеца на четири години лишаване от свобода по обвинения в корупция, предаде БТА.

Съдът я призна за виновна за участие в схема за манипулиране на цените на акции и за приемане на скъпи подаръци, свързани с Църквата на обединението.

Според обвинението Ким е получила подкупи на обща стойност над 377 милиона вона (около 223 000 евро) от политици, бизнесмени и представители на религиозната организация. Сред даровете са били луксозни аксесоари и предмети – чанти от марки като Chanel и Dior, скъпи картини, часовници и бижута.

Разследването срещу Ким е свързано с политическата криза около въведеното за кратко военно положение през декември 2024 г. от нейния съпруг. По-рано тази година Юн Сук-йол бе осъден на доживотен затвор по обвинение в ръководене на бунт.