Петър Витанов обяви, че „Прогресивна България“ вече е готова с кабинет и се е заела с редовния бюджет

Вече се работи по подготовката на редовен държавен бюджет, прави се анализ на финансовото състояние на страната. Това заяви пред журналисти избраният за депутат от „Прогресивна България“ Петър Витанов. Според него кабинет може да бъде факт до началото на май.

По думите му след избора на председател на Народното събрание и формирането на Министерски съвет обществото очаква бързи действия по два ключови въпроса – възстановяване на справедливостта и мерки срещу поскъпването.

Витанов подчерта, че под справедливост не разбира реваншизъм, а търсене на отговорност там, където е имало политически злоупотреби и манипулиране на процеси. Според него възстановяването на доверието в институциите, включително в съдебната система, трябва да бъде сред основните задачи на бъдещото управление.

„Първо, възстановяване на справедливостта във всички нейни форми е било то съдебна власт и не само, било то политическата справедливост като аз и вчера казах – не става дума за реваншизъм. Не става дума за възмездие, става дума за справедливост и ако тя минава, включително и през обвинение на политически фигури, които под една или друга форма са манипулирали процеси, то нека така да бъде. Веднъж, възстановяване на справедливост и второ, от първостепенна необходимост са мерките, които трябва да бъдат предприети за възпиране на галопиращата инфлация и цените, така че хората да бъдат спокойни“, каза той, цитиран от БНР.

Като втори спешен приоритет той посочи овладяването на инфлацията и защитата на хората от ръста на цените чрез конкретни икономически мерки, които да внесат спокойствие за домакинствата.

По отношение на бъдещия председател на парламента Витанов каза, че няма информация кой ще бъде предложен за поста. Сред обсъжданите имена обаче се споменават бившият служебен премиер Гълъб Донев и юристът Михаела Доцова.

Бившият евродепутат от БСП коментира и състоянието на левицата, като призна, че приема тежко случилото се с партията. По думите му БСП е била предадена от хора, които са я обезценили, а политическата цена за това е била платена от „друг – Крум Зарков“.

Той подчерта още, че остава човек на левите идеи и няма намерение да променя политическата си идентичност.