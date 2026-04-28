CATL планира да набере капитал за 5 млрд. долара чрез нова емисия акции в Хонконг

CATL планира да набере капитал за 5 млрд. долара чрез нова емисия акции в Хонконг

Китайската компания за батерии CATL планира да набере около 5 милиарда долара чрез продажба на акции в Хонконг. Тя предлага новите акции на цена между 628.20 и 651.80 хонконгски долара за брой. Това е малко по-евтино (с отстъпка между 3,5% и 7%) спрямо цената, на която акциите са се търгували в понеделник (27 април).

Рекорден ръст за акциите на CATL след голяма сделка за системи за енергийно съхранение

CATL ще използва събраните средства, за да разшири производството си по света, да развива по-екологични и „нулево въглеродни“ технологии, да инвестира в научни изследвания и нови разработки, както и за общи корпоративни нужди.

CATL увеличава пазарния си дял с над 42%, въпреки забавянето при електромобилите

Сделката се организира от големи международни банки, включително China International Capital Corporation, Bank of America, JPMorgan Chase и Morgan Stanley.

Още от категорията..

Последни новини

Подкаст

Параграф 22

