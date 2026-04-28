CATL планира да набере капитал за 5 млрд. долара чрез нова емисия акции в Хонконг

Китайската компания за батерии CATL планира да набере около 5 милиарда долара чрез продажба на акции в Хонконг. Тя предлага новите акции на цена между 628.20 и 651.80 хонконгски долара за брой. Това е малко по-евтино (с отстъпка между 3,5% и 7%) спрямо цената, на която акциите са се търгували в понеделник (27 април).

CATL ще използва събраните средства, за да разшири производството си по света, да развива по-екологични и „нулево въглеродни“ технологии, да инвестира в научни изследвания и нови разработки, както и за общи корпоративни нужди.

Сделката се организира от големи международни банки, включително China International Capital Corporation, Bank of America, JPMorgan Chase и Morgan Stanley.