Цветан Цветанов: Не Радев спечели изборите, другите партии му подариха победата (част 1)

Радев изсмука от парламентарно представените партии в 51-ото НС общо 740 хил. гласоподаватели, анализира Цветан Цветанов

ГЕРБ има отлив от 209 хил. гласоподаватели на последните избори. Прогнозирах този резултат.

Всички се фокусират върху Радев. Но Радев не е човекът, който спечели изборите. В победител го превърнаха грешките и провалите на всички парламентарно представени партии.

Кризата в ГЕРБ сега е огромна. И тя е предизвикана от хора, които нямат нищо общо с корена на тази партия. Имам предвид хора като Костадин Ангелов, който в много публикации е обвиняван за загубите в милиони на Александровска болница – той се скри зад политическото було на ГЕРБ и даже стана министър. По мое време тези материали бяха препъни камък за кариерата му в партията.

Деница Сачева, Тома Биков, Даниел Митов – това са хора изразявали политически позиции в други партии. Но стъпвайки върху добре изградената преди тях платформа на ГЕРБ, те овладяха конформизма, говорейки само това, което иска да чуе лидерът.

Лидерството на Борисов е основна пречка за преодоляване на проблемите в ГЕРБ.

Като добавим и пиарите Никола Николов и Севдалина Арнаудова, получаваме тесният кръг от хора, които способстваха за ограничаването на възможността да се чува различното мнение.

Оттеглилият се Живко Тодоров много правилно посочи проблемите в партията.

Това заяви във видео интервю за СТУДИО БАНКЕРЪ лидерът на „Републиканци за България“ Цветан Цветанов, бивш вицепремиер и министър на вътрешните работи, бивш зам.-председател на ГЕРБ.

Още от интервюто:

Каква е актуалната политическа кондиция на партия ГЕРБ?

Кои са хората, отговорни за срива в ГЕРБ?

Какво е обяснението за огромния изборен успех на Радев?

Възможно ли е завръщане на Цветан Цветанов в средите на ГЕРБ?

Има ли политическо бъдеще ГЕРБ с лидер Борисов?

