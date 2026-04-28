Денят по диагонал – 28 април 2026 г.

Вече се работи по подготовката на редовен държавен бюджет, прави се анализ на финансовото състояние на страната. Това заяви пред журналисти избраният за депутат от „Прогресивна България“ Петър Витанов. Според него кабинет може да бъде факт до началото на май.

По думите му след избора на председател на Народното събрание и формирането на Министерски съвет обществото очаква бързи действия по два ключови въпроса – възстановяване на справедливостта и мерки срещу поскъпването.

Въпросът защо ръководителите на държавни дружества, дори когато управляват губещи предприятия, получават толкова високи възнаграждения, отново излезе на преден план след изявление на служебния министър на земеделието и храните Иван Христанов.

Според него значителна част от директорите на държавни предприятия получават повече от министрите, въпреки че ръководените от тях дружества са натрупали сериозни финансови загуби и оцеляват на косъм.

Комисията за финансов надзор започва проверка по начина на формиране на цените на застраховка „Гражданска отговорност“. Регулаторът се самосезира след сигнали от засегнати граждани и публикации за необосновано увеличение от страна на някои застрахователни компании.

Ще бъдат проверени решенията на съвета на директорите на дружествата, които предлагат подобен тип застраховка, както и техническите обосновки за увеличението, където има такова.

Радев изсмука от парламентарно представените партии в 51-ото НС общо 740 000 гласоподаватели, анализира Цветан Цветанов.

ГЕРБ има отлив от 209 000 гласоподаватели на последните избори. Прогнозирах този резултат.

Всички се фокусират върху Радев. Но Радев не е човекът, който спечели изборите. В победител го превърнаха грешките и провалите на всички парламентарно представени партии.

Лидерът на „Демократи за силна България“ Атанас Атанасов смята, че разделението в коалицията е разочароващо за демократичната общност.

Той отбелязва, че се намираме в условията на безпрецедентна концентрация на власт, за първи път от 1997 г. насам, при която една политическа сила разполага с абсолютно мнозинство в Народното събрание и предстои да сформира собствено правителство, затова ролята на силната демократична опозиция е не просто важна, тя е критично необходима.

След победата на опозиционната партия „Тиса“ на унгарските парламентарни избори, обкръжението на премиера Виктор Орбан започна да прехвърля активите си в чужбина и да се готви за преместване.

Причината за това са потенциални разследвания за корупция и следователно конфискация на активи. Част от политическия клан на Орбан се опитва да използва връзките си с движението MAGA в Съединените щати, надявайки се на позиции в институции, близки до него.