Лидерите на формациите в ПП-ДБ се срещат утре в опит да изгладят противоречията

Лидерска среща на коалиция ПП-ДБ ще се проведе утре. На нея ще бъде направен опит да се решат противоречията между двете крила и да се предотврати разцепването ѝ.

От няколко дни „Продължаваме промяната“ (ПП) от една страна и „Да, България“ от друга се заканват, че може да се стигне до разделяне в две парламентарни групи в новото 52-ро НС.

Спорът е за влияние и заради преподреждането с преференции на листите. Днес третият в коалицията – лидерът на ДСБ Атанас Атанасов, излезе с призив да спре противопоставянето.

Поканата за срещата утре на ниво лидери е дошла от ПП. Идеята им е била тя да се проведе преди заседанието на парламентарната група и председателите да излязат с изявление пред медиите.

В крайна сметка е била насрочена за след заседанието на групата, което означава, че изходът ще е ясен късно вечерта.