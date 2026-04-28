Съдът върна на прокуратурата делото срещу Кирил Петков и Божидар Божанов

Софийският градски съд върна на прокуратурата делото срещу Кирил Петков и Божидар Божанов заради процесуални нарушения, неясноти, непълнота и бланкетни обвинения. Нарушенията водят до нарушаване правото на защита на всички страни, в това число и на частния обвинител Александър Йоловски.

В определението си съдът посочва, че изложеното в обвинителния акт е сложно и хипотетично и води до извода, че прокуратура има неяснота за какво се повдигат обвинения на Божанов.

Според съда от обвинителния акт не може да се установени в полза на кое дружество Божанов е извършил деянията, за които е обвинен. В една част от акта се говори, че се е опитвал да създаде благоприятни условия за спечелване на обществена поръчка на едно дружество, но впоследствие се посочва, че условията, които е създал, са спомогнали на друго дружество. Освен това не се обявява сумата по обществената поръчка.

Председателят на съдебния състав се мотивира още, че от обвинителния акт също не става ясно какво е казал Петков на Йоловски, за да предизвика страх. Бяха отменени и паричните гаранции от по 10 000 лева и на Петков, и на Божанов.

Според защитника на Петков адвокат Ина Лулчева в обвинителния акт са допуснати съществени, но отстраними грешки. Тя допълни, че делото следва да бъде гледано при закрити врата, тъй като се отнася до класифицирана информация.

Според адвокат Лулчева по частта с обвинението срещу Божанов следва да се разпитат над 20 свидетели, които нямат общо с обвинението на Петков. Освен това класифицираната информация също се отнася до обвинението на Божанов. По този начин се нарушава правото на Петков на процес в разумен срок при открити заседания. Според нея няма общо между обвиненията на Петков и Божанов и няма причина те да са в едно дело.

Съдът обаче посочи в определението си, че няма основания за разделяне на делото.

Обвинителният акт бе поддържан в съдебната зала от двама зам.-шефове на Софийската градска прокуратура – Георги Мойсев и Марина Ненкова.

“Екипът прокурори, който е по делото, ще прецени, след като се запознае подробно с мотивите на съда, дали ще протестира”, обяви след заседанието прокурор Марина Ненкова.

Припомняме, че по-рано днес съдът даде ход на делото, като двамата обвиняеми се явиха лично в съда, докато Йоловски бе представен от адвокат Христо Ботев. Бившият премиер от “Продължаваме промяната” (Кирил Петков) е обвинен в принуда срещу бившия министър на електронното управление Александър Йоловски, а Божанов – в престъпление по служба, свързано с обществена поръчка.