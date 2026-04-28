КС ще гледа делото срещу Съвета за мир на Тръмп

Конституционният съд ще разгледа по същество делото срещу решението на кабинета в оставка „Желязков“ за присъединяване на България към Съвета за мир на Тръмп. КС беше сезиран от служебния кабинет „Гюров“, след като експремиерът от ГЕРБ подписа споразумение с Тръмп, което следващият състав на Министерския съвет беше задължен да внесе като проект на закон за ратифициране на присъединяването. към Устава на Съвета за мир. В заседанието са участвали всички 12 конституционни съдии, като определението е прието единодушно. Докладчик по делото е съдия Галина Тонева.

Подписването на споразумението от Желязков предизвика малък шок, тъй като не беше обкъждано открито, нито бяха заявени намерения в тази насока. Последва гузна реакция от ГЕРБ, които обявиха, че тази задача ще остане за следващото Народно събрание. Лидерът на “ДПС – Ново начало“ Делян Пеевски внесе обаче законопроект за ратификация, който бе приет на първо четене с гласовете на ГЕРБ, “ДПС – Ново начало“, ИТН и независими депутати.

Междувременно от ГЕРБ дадоха още крачка назад, като редактираха законопроекта на Пеевски, който предвиждаше незабавна подготовка за ратификация. Това изискване отпадна, като не остана срок, в който правителството трябва да подготви проекта. В крайна сметка за всички стана ясно, че плонжовете на Пеевски пред Тръмп целят отпадане на санкциите срещу него по глобалния закон „Магнитски“.