Какво се случва, ако ядете сладък картоф всеки ден

Колко здравословни са сладките картофи?

Сладкия картоф може да се приготвя по различни начини – печен, намачкан и дори в Мултикукър.

С времето започват да забелязват промени: има повече енергия следобед, храносмилането се подобряна, чувството за ситост е по-продължително, а желанието за сладки и междинни закуски вечер почти изчезва.

Интересно наблюдение е че кожата изглежда малко по-хидратирана и чиста, макар че това трудно може да се свърже еднозначно само със сладките картофи.

Хранителна стойност на сладкия картоф

Според USDA, един среден печен сладък картоф (~114 г) съдържа приблизително:

  • 103 калории
  • 24 г въглехидрати
  • 4 г фибри
  • 2 г протеин
  • над 100% от дневната нужда от витамин А
  • 25% витамин C
  • 12% калий

Освен това е богат на антиоксиданти като бета-каротин (в оранжевите сортове) и антоцианини (в лилавите).

Ползи за здравето

Подобрява храносмилането

Сладките картофи съдържат разтворими и неразтворими фибри, които подпомагат редовното изхождане и здравата чревна микрофлора.

Подкрепя имунната система

Бета-каротинът се превръща във витамин А, който е важен за лигавиците и защитата от инфекции. Витамин C също подпомага имунната функция.

Поддържа стабилна енергия

Като сложен въглехидрат, сладкият картоф осигурява бавно освобождаване на енергия, без резки скокове в кръвната захар.

Полезен за зрението

Витамин A е ключов за здравето на очите и предпазване от зрителни проблеми.

Кой трябва да внимава

Сладките картофи са подходящи за повечето хора, но:

  • хора с камъни в бъбреците (оксалати) трябва да внимават
  • хора с бъбречни заболявания трябва да следят калия
  • при алергия — да се избягват напълно

Яденето на сладък картоф всеки ден показа колко силно въздействие могат да имат простите, цели храни върху енергията и храносмилането. Това е питателен, достъпен и много универсален въглехидрат, който лесно може да намери място в балансирано хранене.

