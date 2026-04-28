Икономиката на Иран е пред крах: хиляди предприятия спрени, милиони работни места застрашени

Икономическата активност в Иран е спряла. Фабрики затварят, млечният сектор изпитва недостиг на опаковки, а големи металургични предприятия спират работа. Войната застрашава икономиката на страната, но иранските лидери смятат, че САЩ първи ще се откажат от конфликта заради Ормузкия проток.

След повече от пет седмици въздушни удари на Съединените щати и Израел хиляди производствени обекти са засегнати. Последствията се усещат в цялата икономика. Стотици хиляди вече са загубили работата си, а милиони други са изложени на риск.

По официални данни най-малко 1 милион души са останали без работа пряко заради войната, като експерти предупреждават, че близо половината от работната сила – между 10 и 12 милиона души – може да бъде засегната косвено, съобщава АП.

Паралелно с това цените на основни храни рязко нарастват. Само за месец пилешкото месо е поскъпнало с около 75%, а говеждото и агнешкото с близо 70%. Млечните продукти също бележат значително увеличение.

Допълнителен натиск оказва морската блокада, наложена от САЩ, която ограничава вноса и износа на петрол, ключов източник на приходи за страната. В отговор Техеран продължава да използва контрола си върху Ормузкия проток като стратегически инструмент, заявявайки, че ще възобнови нормалния трафик едва след вдигане на блокадата и край на конфликта.

Според икономисти въздушните удари са засегнали около 20 000 предприятия – приблизително една пета от индустриалния капацитет на страната. Пострадали са ключови отрасли като фармацевтиката, химическата индустрия, производството на алуминий и цимент, както и най-големите стоманодобивни и химически комплекси. Над 50 петролни съоръжения са преустановили работа, което удря сериозно двата основни неенергийни износа на Иран.

Кризата се задълбочава и от други фактори: ограничен достъп до интернет, който затруднява малкия и средния бизнес и прекъснати търговски връзки с ключови партньори в региона. В индустриалния център Кашан около 80% от производителите на килими са преустановили дейност, а износът практически е замрял.

Властите уверяват, че страната разполага с резерви от ключови суровини и може да издържи на натиска в краткосрочен план. Въпреки това е възможно социалното напрежение да се засили, особено ако икономическата ситуация продължи да се влошава.

Перспективите за възстановяване до голяма степен зависят от изхода на конфликта и евентуалното облекчаване на международните санкции. Без това, според представители на бизнеса, дори най-оптимистичните сценарии остават малко вероятни.