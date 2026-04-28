Тръмп не одобрява предложението на Иран за примирие

Американският президент Доналд Тръмп е изразил недоволство от последното предложение на Иран за уреждане на двумесечния конфликт, съобщи представител от Белия дом, цитиран от агенциите.

Иранският план предвижда темата за ядрената програма на страната да бъде отложена до прекратяване на бойните действия и разрешаване на споровете около корабоплаването в Персийския залив. Подобен подход обаче е неприемлив за САЩ, които настояват ядрените въпроси да бъдат поставени в центъра на преговорите още от самото начало.

Към момента военните действия са в застой с намалени енергийни доставки от региона.

Предишното ядрено споразумение от 2015 г., сключено между Иран и световните сили, значително ограничи иранската ядрена програма. То обаче престана да действа след като Тръмп изтегли САЩ от него по време на първия си мандат, отбелязва Ройтерс.