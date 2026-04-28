СОС ще гласува разкриването на нови 1 200 паркоместа в четири района на София

Столичният общински съвет (СОС) ще гласува разкриването на близо 1200 паркоместа в междублокови пространства на различни квартали в София. Става въпрос за облагородяване 40 „кални точки“ в районите „Красна поляна“, „Сердика“, „Овча купел“ и „Триадица“, които ще се превърнат в паркинги.

Председателят на градския парламент Цветомир Петров и кметът на „Красна поляна“ Димитър Петров предлагат 16 точки в кварталите от района да бъдат реновирани, така че върху калните пространства да бъдат обособени близо 240 нови паркоместа. Необходимите средства за това са в размер на 1 544 921 евро.

„Изграждането на ясно определени паркинг зони е ключово за облагородяването на междублоковите пространства, регламентиране на паркирането и подобряване на градската среда. Наш приоритет е София да диша по-свободно. Всеки автомобил, паркиран в калта, пренася прах по булевардите ни, който всички ние дишаме. С разкриването на тези нови, облагородени паркоместа, ние не просто решаваме проблема с паркирането, но и инвестираме в здравето на софиянци и в естетическия вид на кварталите,“ коментира председателят на СОС Цветомир Петров.

Председателят на групата на „Продължаваме Промяната – Демократична България“ в съвета Бойко Димитров, общинските съветници Стефан Спасов /“Спаси София“/ и Вили Лилков /“Синя София“/ заедно с районните кметове на „Овча купел“ и „Триадица“ – Ангел Стефанов и Димитър Божилов имат предложения за разкриване на нови над 700 паркоместа в кварталите: „Овча купел 1“, „Стрелбище“ и „Гоце Делчев“. За район „Овча купел“ се предвижда облагородяването на 6 пространства, което ще струва малко над 630 000 евро. Необходимата инвестиция за облагородяване на „калните точки“ в район „Триадица“ пък е на стойност 552 538 евро.

Общинският съветник от „Продължаваме промяната-Деморкатична България“ Димитър Димитров и кметът на район „Сердика“ Момчил Даскалов също са вносители на доклад, който също предвижда изграждането на близо 200 паркоместа в района върху 7 съществуващи „кални точки“. Общата стойност на планираните дейности възлиза на 481 823 евро.

Предложенията бяха приети в Комисията по околна среда, като окончателно одобрение ще дадат общинските съветници в четвъртък по време на заседанието на градския парламент.

