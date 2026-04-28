Президентът Илияна Йотова подписа указ за свикването на 52-рото Народно събрание

Държавният глава Илияна Йотова подписа указ, с който свиква на първо заседание новоизбраното 52-рото Народно събрание в 10:00 часа на 30 април 2026 година. Указът е на основание чл. 75 от Конституцията, съобщават от президенството.

В рамките на първото заседание президентът Илияна Йотова ще отправи обръщение към новоизбраните народни представители.

През изминалия ден държавният глава подчерта, че на първото парламентарно заседание очаква да чуе от новоизбраните народни представители как ще изпълнят своите обещания и какви ще бъдат първите им стъпки.

Йотова отбеляза, че е убедена, че ще видим нов парламент, различен от всички предишни. По думите ѝ най-важно е да се промени стилът и начинът на работа, както и депутатите да ползват език, показващ уважение към българските граждани.

„Сред най-належащите задачи е приемането на бюджета, защото държавата е изправена пред блокаж. Очаквам смели и бързи решения„, подчерта тя.