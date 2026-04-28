РЕГИСТРИРАЙ СЕ
33 години Banker Банкер новини лого
Facebook Youtube

Президентът Илияна Йотова подписа указ за свикването на 52-рото Народно събрание

Илияна Йотова: Изсветляването на икономиката е точен ориентир за това къде е България и как се справя

Държавният глава Илияна Йотова подписа указ, с който свиква на първо заседание новоизбраното 52-рото Народно събрание в 10:00 часа на 30 април 2026 година. Указът е на основание чл. 75 от Конституцията, съобщават от президенството.

В рамките на първото заседание президентът Илияна Йотова ще отправи обръщение към новоизбраните народни представители.

През изминалия ден държавният глава подчерта, че на първото парламентарно заседание очаква да чуе от новоизбраните народни представители как ще изпълнят своите обещания и какви ще бъдат първите им стъпки.

Йотова отбеляза, че е убедена, че ще видим нов парламент, различен от всички предишни. По думите ѝ най-важно е да се промени стилът и начинът на работа, както и депутатите да ползват език, показващ уважение към българските граждани.

Сред най-належащите задачи е приемането на бюджета, защото държавата е изправена пред блокаж. Очаквам смели и бързи решения„, подчерта тя.

Facebook
Twitter
LinkedIn
Telegram
WhatsApp

Последни новини

Анкета

Смятате ли, че първата задача на новото Народно събрание трябва да е изборът на нов ВСС, който да излъчи нов главен прокурор?
Гласувай

Подкаст

Параграф 22

ПОСЛЕДВАЙТЕ НИ В СОЦИАЛНИТЕ МРЕЖИ

Facebook-f Youtube

Новини от България и света. Актуални новини, събития, анализи, интервюта с главните действащи лица от политиката, бизнеса и финансите. Новини в развитие.

Никога не пропускайте важни новини. Абонирайте се за нашия бюлетин.

Изработка на Уеб Сайтове – 88Lab.eu

Информация

Всички права запазени.