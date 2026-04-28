Рафинерията в Туапсе отново гори след атака на украински дронове

Украински дронове отново поразиха руския нефтопреработвателен завод в черноморския град Туапсе, което е довело до пожар, съобщи Ройтерс. Това е поредна атака срещу съоръжението, собственост на „Роснефт“, и пристанището в Туапсе през последните седмици. Предишни удари доведоха до разлив на петрол в морето и пожар, чието овладяване отне няколко дни.

Рафинерията, която доставя нефтопродукти предимно за износ, спря работа на 16 април.

От март насам Украйна засили ударите по руската инфраструктура, защото мирните преговори са в застой покрай военния конфликт между САЩ и Иран.

Рафинерията има годишен капацитет от около 12 милиона метрични тона или приблизително 240 000 барела дневно.