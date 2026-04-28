Войната в Иран ще принуди британците да променят плановете си за почивка

Премиерът Киър Стармър не изключи възможността покачващите се цени във Великобритания поради продължаващата война в Иран да принудят британците да променят плановете си за почивка.

„Бих казал, че ако негативните въздействия продължат, хората може да променят навиците си, къде пътуват тази година, какво купуват в супермаркета и други подобни“, каза Стармер в интервю за Sky News. Тези въпроси ще бъдат обсъдени на заседание на правителствения комитет за извънредни ситуации „Кобра“, насрочено за 28 април.

Както The Times съобщи на 16 април, правителството на Обединеното кралство разработва мерки за справяне с недостига на храни и напитки, тъй като войната в Иран продължава. Според доклада, представители на кабинета на премиера, Министерството на финансите и Министерството на отбраната са обсъдили различни сценарии за конфликта и неговото въздействие върху британската икономика. Смята се, че затварянето на Ормузкия проток ще доведе до недостиг на въглероден диоксид, който е критичен за хранителната промишленост. Освен това, затварянето доведе до рязко покачване на цената на моторното гориво и реактивното гориво, което неминуемо ще се отрази на разходите за въздушен транспорт преди летния ваканционен сезон.