РЕГИСТРИРАЙ СЕ
33 години Banker Банкер новини лого
Facebook Youtube

Президентът Илияна Йотова и бизнес делегация ще участват в Инициативата „Три морета“

В периода 28 – 29 април президентът на България Илияна Йотова ще участва на Срещата на върха на Инициативата „Три морета“, която ще се проведе в Дубровник, Хърватия. В рамките на визитата се предвижда тя да бъде придружена от представители на българския бизнес, които ще вземат участие в Бизнес форум на Инициативата „Три морета“ (3SI).

Инициативата „Три морета“ (3SI) е политическа и икономическа платформа, свързваща държавите между Балтийско, Черно и Адриатическо море, която навлиза в своето второ десетилетие. Основната ѝ цел е да подобри свързаността в региона чрез инвестиции в енергийна, транспортна и дигитална инфраструктура.

Фокусът на тазгодишното издание, поставен от хърватските домакини е върху укрепването на устойчивостта на региона, цифровата трансформация и свързването на страните от 3SI с глобални икономически коридори като  IMEC (Икономически коридор Индия-Близкия изток-Европа) и Транскаспийския международен среден коридор Изток-Запад, известен още като „Средния коридор“.

Паралелно със Срещата на върха ще се проведе „Бизнес форум на Инициативата „Три морета“ (3SI):

Възможности за инвестиции в региона на „Три морета“. Той е неразделна част от инициативата, служейки като платформа на високо равнище, която свързва държавни представители, бизнес и индустриални лидери, инвеститори, финансови институции, както и създатели на политики и обществено мнение от Европа и света. Разположен в пресечната точка между политиката и инвестициите, Форумът подкрепя стратегическия диалог, публично-частните партньорства и конкретните бизнес възможности в сектори, които са от решаващо значение за бъдещото развитие на региона и Европа. Форумът е насочен към засилване на икономическата устойчивост и цифровата трансформация в региона между Балтийско, Адриатическо и Черно море.

Основната цел на събитието е да насърчи ускореното развитие на инфраструктурата по оста Север-Юг, като същевременно се обърне специално внимание на геополитическата стабилност и цифровата трансформация на държавите членки.

Основни акценти в програмата са:

  • Транспортна свързаност, енергийна сигурност и дигитализация;
  • Интеграция с икономическия коридор Индия-Близкия изток-Европа (IMEC) и Транскаспийския международен транспортен маршрут;
  • Задълбочаване на връзките със стратегически партньори;
  • Мобилизиране на капитал за инфраструктурни нужди, оценени на приблизително 700 милиарда евро.
бизнес климат пари

Изпълнителната агенция за насърчаване на малките и средните предприятия сформира бизнес делегация с представители на български компании от следните сектори: транспорт (автомобилен, железопътен, въздушен, пристанищен, речен и морски), дигитална инфраструктура, иновации, енергетика, логистика, както и компании, развиващи дейност в Черноморския регион.

Facebook
Twitter
LinkedIn
Telegram
WhatsApp

Още от категорията..

Последни новини

Анкета

Смятате ли, че първата задача на новото Народно събрание трябва да е изборът на нов ВСС, който да излъчи нов главен прокурор?
Гласувай

Подкаст

Параграф 22

ПОСЛЕДВАЙТЕ НИ В СОЦИАЛНИТЕ МРЕЖИ

Facebook-f Youtube

Новини от България и света. Актуални новини, събития, анализи, интервюта с главните действащи лица от политиката, бизнеса и финансите. Новини в развитие.

Никога не пропускайте важни новини. Абонирайте се за нашия бюлетин.

Изработка на Уеб Сайтове – 88Lab.eu

Информация

Всички права запазени.