Трафикът на „Капитан Андреево“ и на „Лесово“ е интензивен за товарни автомобили

Трафикът на ГКПП „Капитан Андреево“ и на ГКПП „Лесово“ е изключително интензивен на изход за товарни автомобили за Турция, съобщават от Министерството на вътрешните работи.

Движението е нормално на всички гранични преходи с Румъния.

На граничен преход Русе – Гюргево се извършват ремонтни дейности в българския участък от мостовото съоръжение. Движението се регулира.

Трафикът е нормален на всички гранични преходи с Гърция.

През граничните преходи „Рудозем“, „Златоград“, „Маказа“ и „Ивайловград“ се пропускат леки коли и микробуси до 3,5 тона. 

През граничните преходи „Кулата“, „Илинден“ и „Капитан Петко войвода“ преминават преминават леки коли, автобуси и товарни автомобили.

Трафикът е нормален на всички гранични контролно-пропускателни пунктове с Република Северна Македония и със Сърбия. 

