КФН проверява цените на „Гражданска отговорност“

Застраховката "Гражданска отговорност" може да поскъпне

Комисията за финансов надзор започва проверка по начина на формиране на цените на застраховка „Гражданска отговорност“. Регулаторът се самосезира след сигнали от засегнати граждани и публикации за необосновано увеличение от страна на някои застрахователни компании.

Ще бъдат проверени решенията на съвета на директорите на дружествата, които предлагат подобен тип застраховка, както и техническите обосновки за увеличението, където има такова. Регулаторът работи в координация с Комисията за защита на конкуренцията, която също обяви, че се самосезира по повод цените на „Гражданска отговорност“. Отправена и покана към представителите на мотообщността за среща в КФН. Очаква се на дискусията да присъстват и представители на други институции, ангажирани с темата.

Новини от България и света. Актуални новини, събития, анализи, интервюта с главните действащи лица от политиката, бизнеса и финансите. Новини в развитие.

