ЕБВР завърши продажбата на дела си в молдовското пристанище „Джурджулещ“

Европейската банка за възстановяване и развитие (ЕБВР) завърши продажбата на ICS Danube Logistics, операторът на Международно свободно пристанище „Джурджулещ“ (GIFP) в Молдова, на румънското държавно пристанище „Констанца“, което вече е едноличен собственик на GIFP, съобщиха от кредитната институция.

Сделката е резултат от обширен глобален тръжен процес за сливания и придобивания, проведен от ЕБВР, с цел идентифициране на дългосрочен стратегически инвеститор, ангажиран с продължаващото развитие на GIFP и със засилване на интеграцията на Молдова в регионалните и глобалните търговски мрежи. Румънската Национална компания „Администрация на морските пристанища“ АД – Констанца (Пристанище „Констанца“) беше избрана за предпочитан участник след строг конкурентен процес и вече завърши придобиването на 100% от акционерния дял на ЕБВР в ICS Danube Logistics.

Като основна морска врата на Молдова,

GIFP играе ключова роля в поддържането на веригите за доставки и подкрепата на икономическата стабилност,

обработвайки над 70% от водния внос и износ на страната. Стратегическото значение на пристанището нарасна значително през последните години и то е в добра позиция да подпомогне регионалната търговия и бъдещите усилия за възстановяване в по-широкия регион.

Като нов собственик,

пристанище „Констанца“ се ангажира с дългосрочното развитие на GIFP,

включително инвестиции, насочени към разширяване на капацитета, модернизиране на инфраструктурата и укрепване на ролята на пристанището в рамките на европейските транспортни и логистични коридори. Очаква се сделката също така да засили икономическите и търговските връзки между Молдова и Румъния.

По време на процеса на продажба, ЕБВР работи в тясно сътрудничество с властите в Молдова и Румъния, за да гарантира спазването на националното законодателство и да осигури резултат, който подкрепя дългосрочната устойчивост на пристанището.

Това излизане бележи важен етап от участието на ЕБВР в GIFP, което започна през 1995 г.

с подкрепата за изграждането на пристанището и се разшири до роля, подкрепяща развитието на вече напълно развит и стратегически важен морски портал, който навлиза в нова фаза на дългосрочна стратегическа собственост.