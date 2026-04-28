Американски инвеститор ще плати 70% премия за миноритарен дял в Benfica

Американският инвеститор Entrepreneur Equity Partners се е съгласил да придобие миноритарен дял в португалския футболен клуб „Бенфика“ със значителна надбавка над пазарната оценка, твърди източник, запознат със сделката.

Жозе Антонио душ Сантуш – вторият по големина акционер в клуба, заедно с фамилната си компания за птицевъдство Grupo Valouro, е договорил продажбата на своя дял от 16.38% на цена от около 10–11 евро за акция на 23 април. В горния диапазон това представлява приблизително 70% над цената на затваряне от предишния ден – 6.46 евро.

Сделката предполага пазарна оценка от около 250 млн. евро (293 млн. долара) за Sport Lisboa e Benfica – Futebol SAD – едно от най-големите спортни дружества в света по брой членове, с над 400 хиляди регистрирани фенове. Това подчертава нарастващото разминаване между борсовите оценки и очакванията на инвеститорите за европейските футболни клубове, като според компанията за данни Benchmark стойността на „Бенфика“ е между 598 млн. и 659 млн. евро, включително дълга.

Сделката ще е сред най-големите чуждестранни инвестиции в португалски футболен клуб и представлява втората значима инвестиция от Съединените щати в „Бенфика“, след като Lenore Sports Partners придоби дял от 5.24% миналата година. В тази група участва и Жан-Марк Шапу, съосновател на Crescent Capital, заедно с други инвеститори с опит в европейския футбол.

Акциите на „Бенфика“ поскъпнаха с 9.4% в Лисабон на 28 април, клонейки към рекордно висока оценка при приключване на борсовата търговия.

Сделката подчертава нарастващия интерес на американските инвеститори към европейски футболни активи, особено на пазари като Португалия, където борсовите оценки често са подценени. Пълно придобиване обаче е малко вероятно, тъй като клубът-майка, собственост на членовете, контролира 64% и не е склонен да се откаже от контрола.

Сделката идва в момент, когато „Бенфика“ работи по мащабно преустройство на своя стадион и прилежащия район, с планове той да се превърне в целогодишен център за развлечения и търговия.

Основан през 1904 г., „Бенфика“ е един от „Голямата тройка“ клубове в Португалия, заедно „Порто“ и „Спортинг“ и в момента заема второ място в Примейра лига. Клубът играе в Лисабон на стадион с около 65 хиляди места – най-големият в страната. „Бенфика“ е известен и със своята продуктивна академия, която развива играчи, продавани впоследствие на водещи европейски клубове.

Прехвърлянето на акциите се очаква да бъде завършено до края на юли след одобрение от акционерите, според документа.

Четете още: „Бенфика“ се слави с най-много фенове в Португалия