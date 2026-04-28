Министерството на здравеопазването ще представи промени в правилата за специализантите

От здравното министерство ще представят предложения за промени в правилата за придобиване на специалност в здравеопазването.

Те са подготвени с участието на младите лекари от инициативата „Бъдеще в България“, които преди година поставиха проблема за достъпа до специализации и липсата на прозрачност при конкурсите за тях.

Миналото лято лекарите от „Бъдеще в България“ инициираха разговор за промени в системата за специализации в здравеопазването и поискаха решения от редовното правителство. До конкретни мерки не се стигна.

Тогава д-р Калина Божилова заяви, че не е редно завършилите медицина да обикалят по болниците и да се молят за отпускане на място за специализация:

„Когато декларираш с един изпит или с някакъв тип обективен конкурс постиженията, които имаш, лечебните заведения би трябвало да ти предлагат и да се борят за теб. Смятаме, че това е доста по-добрият начин“, каза тя.

В началото на март тази година протестиращите млади лекари обсъдиха въпроса за специализациите със служебния екип на здравното министерство. Те посочиха като проблем липсата на централизирана информация за свободните места и липсата на прозрачност на конкурсите, които в редица случаи се обявяват без срокове, критерии за оценяване и вид на конкурсния изпит, допълва БНР.

Освен промени в наредбата за специализациите, днес от министерството ще представят и нов централизиран портал за специализанти.