Отлагат за есента Врачанският фестивал на малките театрални форми- ще търсят 95 000 евро

Един от най-старите театрални фестивали у нас – Врачанският фестивал на малките театрални форми се отлага за есента. Той няма да стартира през май, тъй като за предвидените 16 представления от страната и чужбина са необходими 95 000 евро, с които театърът към момента не разполага, а и никой не може да му отпусне.

Директорът на Врачанския театър Владлен Александров е категоричен, че не иска да работи на вересия. „Ще бъде лудост да поемем ангажименти, които не можем да изпълним”, призна той в ефира на Нова телевизия.

Затова сега фестивалът ще бъде отложен за есента с надеждата, че ще се намерят пари за събитието, което съществува близо половин век.

