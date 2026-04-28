Хората гласуваха за нормалност и трябва да дадем всичко от себе си, за да я постигнем, заяви президентът Йотова

Това заяви президентът Илияна Йотова пред журналисти във Видин в отговор на въпрос за посланията, с които ще се обърне към новоизбраните народни представители в 52-рото Народно събрание.

Държавният глава припомни, че очаква нов начин на взаимоотношения между българските институции. „Оттук нататък ще говорят помежду си, със своите партньори и се надявам на взаимни консенсусни решения, защото България има голяма нужда от това“, подчерта Илияна Йотова.

Президентът посочи, че пред страната има тежки проблеми и за тяхното решаване са необходими усилията на всички. Този, който не работи в интерес на хората, няма защо да участва в българската политика, каза Йотова.

Президентът отново заяви, че няма да бави конституционната процедура и час по-скоро ще проведе консултации с парламентарните групи. Тя припомни задълбочените консултации, проведени от нея преди назначаването на служебното правителство.

„Надявам се тези консултации да бъдат също достатъчно задълбочени. След това ще връча и първия мандат, който се надявам още веднага да бъде изпълнен“, посочи тя.

Президентът Йотова каза още, че темпът на процедурата зависи от празниците, но и от предстоящото й посещение в Армения за участие в срещата на върха на Европейската политическа общност, където ще представлява страната ни.

Илияна Йотова допълни, че ще представи българската позиция за развитието на Европейския съюз и други актуални теми от европейски дневен ред, сред които Вертикалният газов коридор, борбата с наркотрафика и трафикът на хора. „Най-вече как според нас Европа да върне лидерските си позиции. Убедена съм, че за това ще работи следващото правителство“, заяви президентът Йотова.

Още от категорията..

