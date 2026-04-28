ОАЕ обяви на 28 април, че на 1 май напускат ОПЕК и ОПЕК+

Обединените арабски емирства обявиха на 28 април, че напускат ОПЕК и ОПЕК+, нанасяйки тежък удар на групите износителки на петрол и техния фактически лидер Саудитска Арабия в момент когато войната с Иран причини исторически енергиен шок и разклати световната икономика. Оттеглянето на ОАЕ – дългогодишен член на ОПЕК, може да създаде хаос и да отслаби картела, който обикновено се стреми да покаже единен фронт въпреки вътрешните разногласия по редица въпроси – от геополитика до производствени квоти.

Министърът на енергетиката на ОАЕ Сухаил Мохамед ал-Мазруеи твърди, че решението е взето след внимателен преглед на енергийните стратегии на регионалната сила. И че емирствата не са се се консултирали с Рияд и с която и да било друга държава.

„Това е политическо решение, то е взето след внимателен преглед на сегашните и бъдещите политики, свързани с нивото на производство“, коментира за агенция „Ройтерс“ министърът на енергетиката.

Производителите от ОПЕК в Персийския залив вече се затрудняват да превозват барели през Ормузкия проток, през който обикновено преминава една пета от световния суров петрол и втечнен природен газ, поради ирански заплахи и атаки срещу кораби. Мазруеи заяви, че ходът няма да има огромно въздействие върху пазара поради ситуацията в пролива.

Тази ситуация обаче продължава да качва цената на суровия петрол. В 17.26 ч. българско време на 28 април фючърсните контракти на сорт „Брент“ за доставка през юни се търгуваха за 111.27 долара за барел, а на американския WTI – за 99.94 долара за барел.

Излизането на ОАЕ от ОПЕК обаче представлява победа за президента на американския президент Доналд Тръмп, който обвини организацията, че „ограбва останалия свят“ чрез завишаване на цените на черното злато. Тръмп също така обвърза военната подкрепа на Съединените щати за Персийския залив с цените на петрола, заявявайки, че макар Вашингтон да защитават членовете на ОПЕК, те „експлоатират това, като налагат високи цени на горивото“.

Шокиращото съобщение на 28 април идва след множеството атаки с ракети и дронове в продължение на седмици от Иран, който също е член на ОПЕК. Емирствата – регионален бизнес център и един от най-важните съюзници на Белия дом, критикуваха другите арабски държави, че