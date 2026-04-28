За първи път след пандемията у нас има повече пътници в международни полети в сравнение с 2019 година

полети, пътници, Представят проекта за "Терминал 3" на летище София

Общият брой пътници по международни линии от и до България за 2025 г. е билзо 11 800 000, показват данните на Асоциацията на българските авиокомпании. В сравнение с предишни периоди се забелязва, че през изминалата 2025 г. за първи път след пандемията е надхвърлено нивото от 2019 г. с близо 4 процента. Отделно през 2025 г. ръстът на пътниците по международни полети от и до България е с 8.1% по-голям спрямо 2024 година.

Близо 70% от пътникопотокът преминава през летище „София“, където е отчетен ръст от 6.4% спрямо 2024 година, отбеляза председателят на Асоциацията на българските авиокомпании Йовко Йоцев, цитиран от БНР. В същото време има добри новини за няколко от другите летища в страната.

Летище „Варна“ бележи увеличение на пътниците с над 36 процента, като техният ръст е основно при редовните международни полети. При летище „Бургас“ ръстът е около 2 процента.

Йоцев отчете и предизвикателствата през настоящата година – високите цени на горивата. Той припомни, че в рамките на 2 месеца нивата на цените се увеличават два пъти. След това възниква допълнителен проблем с наличностите от гориво и по-конкретно притеснението, че ако в други летища в Европа има проблеми с доставката на гориво, то това ще се отрази и на българските летища.

Не на последно място Йоцев коментира, че билетите са поскъпнали. Той призна, че нямат статистика с колко точно процента, но на експертно ниво смятат, че ръстът е от порядъка между 10 и 15%, като трябва да се има предвид, че в момента има нарастващо търсене на билети, защото се навлиза в началото на летния сезон.

