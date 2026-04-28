CATL сключва рекордна сделка за 60 GWh натриево-йонни батерии с HyperStrong

CATL сключва рекордна сделка за 60 GWh натриево-йонни батерии с HyperStrong

Най-големият производител на батерии в света,CATL подписа сделка за 60 GWh натриево-йонни батерии с компанията за енергийни системи HyperStrong. Tова е най-голямата поръчка за натриево-йонни батерии, правена досега. Тригодишното споразумение е еквивалентно на половината от всички батерии за енергийно съхранение, които CATL е доставила през 2025 година.

CATL сключва рекордна сделка за 60 GWh натриево-йонни батерии с HyperStrong

Сделката се възприема като доказателство, че CATL е „преодоляла предизвикателствата по цялата верига за масово производство на натриево-йонни батерии“. Някои експерти вече я наричат потенциален „момент като DeepSeek“ за световната индустрия за енергийно съхранение.

Сделката

CATL и базираната в Пекин HyperStrong обявиха тригодишно стратегическо партньорство на 27 април. По него CATL ще достави 60 GWh натриево-йонни батерии за проекти за съхранение на енергия.

Партньорството включва съвместна работа по научноизследователска и развойна дейност, приложения на технологиите и реализация на проекти. То надгражда по-ранно рамково споразумение от ноември 2025 г., според което HyperStrong се е ангажирала да купи 200 GWh батерийни клетки от CATL в периода 2026 – 2035 година.

CATL спира производството в ключова литиева мина заради изтекъл лиценз

Обемът от 60 GWh е значителен – приблизително половината от общия обем батерии за енергийно съхранение, които CATL е доставила през цялата 2025 г. Компанията заяви, че споразумението показва, че вече разполага с „капацитет за мащабни доставки“ на натриево-йонна технология и че е решила ключови производствени проблеми, свързани с енергийна плътност, образуване на пяна и контрол на влагата.

CATL не е единствена в надпреварата при натриево-йонните батерии. Нейният основен конкурент BYD също развива трето поколение такава технология с над 10 000 цикъла живот и решени проблеми при високи температури. И двете компании виждат натриево-йонните батерии като защита срещу колебанията в цената на лития.

Производителят на батерии CATL изпреварва BYD по пазарна стойност със 120 млрд. долара

Въпреки това сделката на CATL от 60 GWh я поставя значително напред по отношение на търговски мащаб. Нито един друг производител – включително HiNa Battery, Natron Energy или европейските Altris и Faradion – не е осигурил поръчка с подобен размер.

Очаква се глобалният пазар на натриево-йонни батерии да достигне 1.08 млрд. долара през 2026 г., с годишен растеж от 15,8%. CATL, която вече контролира 39,2% от световния пазар на батерии за електромобили според SNE Research.

Още от категорията..

Последни новини

Подкаст

Параграф 22

