От 5 май започва отчитането на парното в София

Топлинните счетоводители започват отчитането на парно и топла вода от 5 май 2026 г., съобщиха от „Топлофикация-София“. От началото на тази седмица започна поетапно спиране на отоплението в столицата. Графикът с конкретните дати за отчитане на всяка сграда може да се види на сайта на съответния топлинен счетоводител.

Причината за официалното обявяване на края на отоплителния сезон в София са данни на Националния институт по метеорология и хидрология (НИМХ), според които до края на седмицата температурите ще се повишават и ще се доближат до климатичната норма.

„Топлофикация-София“ напомня на своите потребители, че в рамките на отчетния период следва да бъде осигурен достъп до всички жилища, включително и до апартаментите, в които отоплителните тела не се използват или са демонтирани.

Проверката и отчетът на всички уреди и на водомерите за топла вода, ще дадат възможност на топлинните счетоводители да изготвят коректно и в срок изравнителните сметки, без да се налага да бъдат многократно преработвани поради по-късни отчети в отделни жилища.

Ако достъпът до имота не може да бъде осигурен на обявените две дати, клиентите имат възможност да се свържат със своя топлинен счетоводител и да заявят допълнителна дата за индивидуален отчет, за което се плаща допълнително.

До края на т.г. топломерите и водомерите за топла вода трябва да бъдат с датчици за дистанционно отчитане. На много места тези уреди са подменени още преди официално да е приключил отоплителния сезон.