Развитието на пристанищата и жп транспорта ще обсъдят ресорните министри на ЕС

Развитието на пристанищата и железопътния транспорт са основни теми на Неформален съвет на министрите на транспорта на Европейския съюз и Неформален съвет на министрите по морски въпроси. Те се провеждат днес и утре – 28 и 29 април, в Никозия, Кипър. Българската страна ще бъде представена от министъра на транспорта и съобщенията Корман Исмаилов.

В рамките на своята визита българският министър ще проведе двустранна среща с алтернативния министър на транспорта на Гърция Константинос Киранакис. Двамата ще обсъдят готовността на съвместни инициативи след подписания през декември меморандум между България, Гърция и Румъния за общи проекти по оста Север-Юг.

Министър Корман Исмаилов ще се срещне и с министъра на транспорта на Франция Филип Табаро, с който ще обсъдят доставката на 35 електрически мотрисни влака, както и въпроси свързани товарния транспорт.

В българската делегация участва и заместник-министърът на транспорта и съобщенията Мурад Тюрк.