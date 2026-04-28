Откриха ТИР, тъпкан с цигари, на ферибот „Дружба“ в Бургас

Контрабанда на голямо количество цигари беше разкрита в кораб, акостирал на едно от бургаските пристанища. Новината за удара бе съобщена на брифинг с участието на зам.-директора на Главна дирекция „Гранична полиция“-Бургас комисар Златомир Канев, зам.-окръжния прокурор на Бургас Мануел Манев и началника на сектор „Борба с наркотрафика-Пристанище Бургас“ към Териториална дирекция Митница-Бургас Стефан Кличанов.

На 27 април на пристанище е акостирал ферибот „Дружба“, който е извършвал курс от град Батуми до Бургас. С ферибота е транспортиран и ТИР, който по документи е превозвал матраци. Те са натоварени в Грузия.

Товарният камион е селектиран за проверка. Констатирано е, че във вътрешността на всички ролки има укрити цигари. Те са били обвити във изолационно фолио. Установените цигари са 3.6 млн къса – 180 хиляди кутии. Те са от различни търговски марки с чужд акцизен бандерол.

Стойността им е от порядъка на 750 000 евро. Кутиите са били облепени с беларуски бандерол. Цигарите са били много добре фабрично опаковани и запечатани. Има задържан – грузински гражданин, като предстои да му бъде повдигнато обвинение. Той е извършил транспортирането на контрабандните цигари. Мъжът е неосъждан.

Подобно количество цигари са били задържани последно през 2021 г. отново на ферибот „Дружба“.