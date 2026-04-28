Commerzbank се присмива на UniCredit, че не познава бизнес модела й



Commerzbank („Комерцбанк“) реагира със сарказъм на скорошна рекламна кампания на UniCredit („Уникредит“) срещу германския кредитор, подчертавайки ескалиращата реторика в кампанията за поглъщане, която продължава вече повече от 19 месеца.

„Уникредит“ очевидно не познава нашия бизнес модел“, отбелязал говорител на германската банка по имейл, твърдейки, че презентация за стратегията на „Комерцбанк“, публикувана от италианската група миналата седмица, е посочила държави, където банката не присъства физически. „Всеки, който се занимава дори повърхностно с нашия бизнес модел, знае, че чуждестранните дъщерни дружества на нашите клиенти от средната класа са част от основния ни бизнес“, допълнил говорителят. И изразил съжаление, че „тази информация изглежда не е стигнала през Алпите до Италия.“

Главният изпълнителен директор на „Уникредит“ Андреа Орчел открито преследва „Комерцбанк“ откакто купи значителен дял по време на търг на германското правителство през септември 2024 година. Впоследствие той увеличи дела си до малко под 30% и през март обяви оферта за придобиване на германския кредитор за 35 милиарда евро, която ще бъде представена на акционерите на „мишената“ в началото на май.

„Комерцбанк“ под ръководството на главния изпълнителен директор Бетина Орлоп винаги е заявявала скептицизъм към сделката, но наскоро дамата засили реториката си срещу Орчел. Това се случи след като разговорите между него и Орлоп се провалиха по-рано този месец, задълбочавайки разделението. Впоследствие Орчел публикува предложения как да подобри рентабилността на германската банка, заявявайки, че има поредица от „незадоволителни оперативни резултати“ и вероятно ще трябва да бъде преструктурирана без сделка. „Комерцбанк“ контраатакува, определяйки предложенията на италианеца кат „спекулативен опит за нейното разрушаване“.

Орлоп се ползва с подкрепата на германското правителство, което е вторият по големина акционер на германския кредитор с 12% дял. Германският финансов регулатор Bafin пък нареди миналата седмица на „Уникредит“ да спре да публикува „подвеждащи реклами“ във връзка с офертата за „Комерцбанк“.

Междувременно, германците не спят. Според добре информирани лица, те са проучили дали европейски кредитори биха могли да защитят „Комерцбанк“ от предложението за поглъщане от „Уникредит“. Ставало въпрос за нов стратегически инвеститор, който да придобие дял или дори да поеме банката. Разговорите са в предварителен етап.

Проучването подчертава до каква степен Берлин се стреми да запази независимостта на кредитора си, подчертавайки ограничените възможности за противодействие на главния изпълнителен директор на „Уникредит“. То показва и трудността да се убедят алтернативни инвеститори да се включат в този момент.

Берлин е обезпокоен от възможността сделката да прехвърли вземането на решения за финансирането на особено важния за Германия среден и дребен бизнес Mittelstand от Франкфурт към Милано. Но вероятността за намиране на алтернатива единствено се е свила, откакто Орчел направи първия си ход. Очаква се последната му оферта да повиши дела му над 30% – размер, който се разглежда от анализаторите като основна пречка за всеки потенциален „бял ​​рицар“ (спасител). Не е сигурно също някой кандидат би бил готов да се съгласи с вече повишената оценка на „Комерцбанк“ и да участва в наддаване с „Уникредит“.

Банковият сектор на Германия се оценява, че предлага ограничен растеж в сравнение с други пазари, което усложнява инвестиционния сценарий за много купувачи. Берлин не е склонен и да налага протекционистки мерки поради потенциалните щети за репутацията и финансовия център на Германия, както и поради правните ограничения в рамките на Европейския съюз, които пречат на блокирането на поглъщане в рамките на общия пазар.

Въпреки че германските политици и представители подчертават, че са единни по отношение на сделката, позициите им не съвпазат напълно, твърдят добре информирани източници. Пазарно ориентираните консерватори под ръководството на канцлера Фридрих Мерц изглеждат по-склонни на компромиси, докато социалдемократите под водачеството на финансовия министър Ларс Клингбайл заемат по-твърда позиция.

Ако германското правителство остане твърдо против поглъщането на „Комерцбанк“ от „Уникредит“, това ще постави на изпитание готовността на италианската банкова група да води скъпа битка с Берлин, особено като се има предвид собственият дял на правителството от около 12 процента. Това е една от причините, поради които Орчел запазва опциите си отворени, включително възможността за продажба на дела.