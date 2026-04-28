Нови правила за защита на домашните любимци в ЕС

В Европейския съюз ще важат нови стандарти за развъждане, настаняване, проследимост, внос и отглеждане на домашните любимци – котки и кучета. Зелената светлина за промените бе дадена от Европейския парламент с 558 гласа „За“, 35 „Против“ и 52 „Въздържал се“. Законопроектът цели да се спрат злоупотребите, да се ограничи незаконната търговия и да се защити здравето на котките и кучетата.

В Европейския съюз има над 72 милиона кучета и около 83 милиона котки, показват данни на Европейската комисия. Досега на ниво ЕС съществуваха основно изисквания, свързани със здравния статус на животните при пътуване, но липсваха единни стандарти за отглеждане и развъждане. Според Европейския парламент пазарът на домашни любимци се оценява на 1.3 млрд. евро годишно.

С новия регламент, се въвежда задължение всички кучета и котки, отглеждани в ЕС, включително тези, които са частна собственост, да могат да бъдат идентифицирани с микрочипове и регистрирани в оперативно съвместими национални бази данни. Продавачите, развъдчиците и приютите ще разполагат с четири години от влизането в сила на законодателството, за да се подготвят за това.

За собствениците на домашни любимци, които не продават животни, задължението ще влезе в сила след 10 години за кучета и след 15 години за котки.

Кучетата и котките, внесени от държави извън ЕС за продажба, ще трябва да бъдат микрочипирани, преди да влязат в ЕС, и след това регистрирани в национална база данни.

Новите мерки включват и забрана за осакатяване на кучета и котки за представления, изложби или състезания. Връзването на куче или котка към предмет, освен когато е необходимо за медицинско лечение, както и използването на нашийници с шипове и задушаващи нашийници без предпазен ограничител, също ще бъдат забранени. Забранява се и близкородственото развъждане, както и селекцията на животни с крайно изразени физически белези, които могат да увредят здравето им, като например прекалено къси крайници. Също така няма да е позволено кръстосването между домашни и диви породи, тъй като това може да доведе до непредвидимо поведение.

