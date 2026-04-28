Атанасов за ПП-ДБ: При безпрецедентна концентрация на власт краткосрочните сметки са риск

Лидерът на „Демократи за силна България“ (ДСБ) Атанас Атанасов смята, че разделението в коалицията е разочароващо за демократичната общност. Това стана ясно от негов пост във „Фейсбук“.

Той отбелязва, че се намираме в условията на безпрецедентна концентрация на власт, за първи път от 1997 г. насам, при която една политическа сила разполага с абсолютно мнозинство в Народното събрание и предстои да сформира собствено правителство, затова ролята на силната демократична опозиция е не просто важна, тя е критично необходима.

По думите му само ярка, последователна и твърда опозиция може да поставя граници пред неизбежните изкушения на всяка власт – към злоупотреба, към самозабравяне, към отклонение от стратегическите приоритети на страната и в този контекст разделението в коалицията е разочароващо за демократичната общност.

„За хората, които за пореден път проявиха зрялост, дисциплина и инстинкт за самосъхранение в подкрепата си към нас, със, нека бъдем честни – „скърцане на зъби“. Това разделение ерозира доверието в общата ни кауза. „Демократи за силна България“ винаги са подхождали с отговорност към коалиционното партньорство – както в рамките на „Демократична България“, така и в по-широкия формат на ПП–ДБ. В нито един момент не сме поставяли под риск коалиционното единство и не сме участвали в публични конфронтации, които подкопават доверието в общността“, пише Атанасов.

Според него днес повече от всякога е необходимо да „действаме като общност – с ясното съзнание, че сме изправени пред сериозни предизвикателства, включително и предстоящите президентски избори, които изискват единство, отговорност и политическа зрялост“.

„Раздробяването, вътрешните противопоставяния и краткосрочните тактически сметки са не просто грешка – те са риск за стратегическата ни цел: силна, демократична и европейска България“, допълва лидерът на ДСБ.

Коментарът му е провокиран от напрежение в коалицията на „Продължаваме промяната-Демократична България“. От „Да, България“ поискаха общ политически субект в център-дясно и коалиционно споразумение с „Демократи за силна България“ и „Продължаваме промяната“. Националният съвет на партията е установил проблеми в ефективността на работата на парламентарната група на „Продължаваме промяната-Демократична България“ в 51-ото Народно събрание. От „Продължаваме промяната“ обаче потвърдиха само решението за издигане на обща президентска кандидатура.

„Продължаваме промяната“ и „Демократична България“ са далеч от това да станат една партия, защото макар да имат общи цели, имат и различия. Ние сме много далеч от това да бъдем една партия и те го знаят много добре„, заяви през изминалия ден в ефира на „Нова телевизия“ акад. Николай Денков. Той намекна, че двете формации може да сформират и две отделни групи в 52-рото Народно събрание.