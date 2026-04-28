Съпругата на Васил Божков осъди прокуратурата на 15 000 евро

Съпругата на Васил Божков – Елена Динева – е осъдила прокуратурата заради 8-месечния си арест. Софийският градски съд е постановил прокуратурата да плати на Динева обезщетение за неимуществени вреди в размер на 15 338.76 евро, съобщи правният сайт “Лекс”.

Динева е подсъдима с Божков по т. нар. хазартно дело, по което обвинението твърди, че са нанесени щети за близо 560 млн. лева на държавния бюджет. Тя е обвинена за участие в престъпна група за изнудване, длъжностни и корупционни престъпления, в която са участвали и служители на закритата Държавна комисия по хазарта.

Елена Динева беше арестувана още в началото на 2020 година, когато Божков беше обявен за издирване, а тя остана в ареста от февруари до октомври, когато изтече максималният срок, в който може да бъде задържана в досъдебното производство. През това време всички състави на закритите специализирани съдилища отказваха да я освободят, а когато накрая го направиха, ѝ бяха наложени гаранции от 750 000 лева и 1 млн. лева, които тя не успя да плати. Така Динева беше освободена от прокуратурата, когато срокът за задържането ѝ окончателно изтече.

Миналата година Динева заведе иск за 200 000 лева по Закона за отговорността на държавата за претърпени неимуществени вреди вследствие на прекомерното ѝ задържане в ареста за срок от осем месеца.

Софийският градски съд прие, че задържането на Динева, продължило неразумно дълго, не отговаря на изискването на Конвенцията за правата на човека и основните свободи за разумност на срока. Това определение на нашенския съд се дължи на това, че в 8-месечния период на „задържане под стража“ прокуратурата не е представила конкретни доказателства за опасност Динева да извърши престъпление или да се укрие. Освен това на Динева е била определен и непосилен размер на парична гаранция, заради което тя е и останала в ареста, което също е нарушение на Конвенцията.

По делото е приета съдебно-психологическа експертиза, от която става ясно, че Елена Динева е преживяла остър емоционален стрес и интензивни негативни емоции на срам, омерзение, усещане за натиск и несправедливост. Понесла е неудобства и унижение от престоя в условията на арест. Изтърпяла е напрежението от извършените в дома й многократни изземвания на предмети на изкуството, запечатването на жилището ѝ. В отговор на травматичните събития Динева е развила тревожно-депресивно състояние, продължаващо и към настоящия момент.

Вещото лице посочва, че е налице силно негативно емоционално състояние, изразяващо се в потиснатост, безпокойство, напрежение, тревожност, разколебаване на вътрешната увереност, множество телесни оплаквания, нарушения в съня, усещане за житейска катастрофа. Измерено е висок индекс на тревожност (7 от 12 възможни степени).

След преценка на съда, претърпените неимущствени вреди на Елена Динева се изчисляват на 15 338.76 евро или 30 000 лева. Решението не е окончателно и може да бъде обжалвано пред Софийския апелативен съд.