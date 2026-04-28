Политическата криза в Румъния се задълбочава.

Лидерът на опозиционната партия Съюз за обединение на румънците Джордже Симион обяви, че неговата партия заедно с другите представители на опозицията и Социалдемократическата партия, са събрали необходимите подписи за започване на процедура по вот на недоверия към кабинета на Илие Боложан. До момента са събрани 254 подписа, при необходими 233 гласа, съобщава новинарският сайт Digi24.

До това развитие се стигна след като Социалдемократическата партия на Румъния ПСД, която е част от управляващата коалиция, обяви, че оттегля подкрепата си за кабинета. В съобщение до медиите от ПСД мотивираха действията с цитирам „неспособността на премиерът Илие Боложан да уважава своите партньори в управлението и да бъде отворен към проблемите и тревогите на румънците“.

От партията изтъкват и икономическите проблеми на северната ни съседка и че според тях би било безотговорно да не се намесят.

Предложението ще бъде обявено официално утре на обяд, а дебатът и гласуването се очаква да е другата седмица – на 5 май.

