Атанас Атанасов определи разделянето на ПП и ДБ в две групи като "сериозна политическа грешка"

„Като председател на „Демократи за силна България“ (ДСБ) пледирах тази вечер пред общия форум, че разделението на парламентарната група е сериозна политическа грешка, която създава рискове пред развитието на България“, каза Атанас Атанасов след срещата между „Продължаваме промяната“ (ПП) и „Демократична България“ (ДБ).

„Ние бяхме заедно с колегите от „Да, България“ „за“ това да се запази единството“, допълни той.

„Положихме всички усилия да запазим единството на групата. От „Демократична България“ продължаваме да бъдем гарант за модернизацията на страната и за европейски път“, каза от своя страна Божидар Божанов, съпредседател на „Да, България“.

По-рано Асен Василев съобщи, че ПП и ДБ се регистрират като две парламентарни групи.

„Това, което ние предложихме на колегите и те казаха, че ще обсъдят, е парламентарен съюз за общо действие“, поясни той.

