„Продължаваме промяната“ и „Демократична България“ се разделят в парламента, но остават съюзници

„Продължаваме промяната“ (ПП) и „Демократична България“ (ДБ) ще се явят с две отделни парламентарни групи в новото Народно събрание, но ще запазят сътрудничеството си чрез общ политически съюз.

Това заяви лидерът на „Продължаваме промяната“ Асен Василев. Той обаче уточни, че и „Промяната“ и „Демократична България“ ще работят заедно в парламентарен съюз.

„Появиха се, макар и малки, партии в десния сектор. И в Европа сме в две различни семейства, ние сме в ALDE, които след дълги разговори изхвърлиха ДПС на Пеевски. Надяваме се сега, когато ГЕРБ добави хора, санкционирани по Магнитски и колегите, които са в ЕНП да се преборят те да бъдат отстранени“, каза още Василев.

„С 4-годишен хоризонт на управление, се дава възможност да се работи спокойно и всяка формация да организира собствената си физиономия“, заяви лидерът на ПП.

Той бе категоричен, че двете формации не са се скарали заради съставите в листите.

Идеята за бъдещото партньорство е предложена от съпредседателя на ПП Асен Василев. Тя предвижда създаването на парламентарен съюз под името „За Силна България в Силна Европа“, който да обедини усилията на двете формации въпреки формалното им разделяне в отделни групи. Двете политически сили ще продължат да действат координирано по ключови теми. Очаква се те да внасят съвместни законодателни инициативи, както и да провеждат регулярни срещи за съгласуване на позициите си по важни политики, включително реформите в съдебната система. Предвижда се още обща кандидатура за президентските избори през есента, както и съвместно участие в местния вот в столичния район „Средец“. На местно ниво партньорството между двете формации ще бъде запазено и в общинските съвети, където те вече имат изградени общи групи.

Решението за отделни парламентарни групи идва след напрежение между партньорите още след изборите. Споровете се изостриха около въпроси за депутатските места и вътрешната организация, включително казуса с влизането на Асен Василев като депутат от Хасково и освобождаването на място за Манол Пейков. В крайна сметка лидерът на ПП влезе в Народното събрание от Пловдив, а Пейков не стана депутат.

Допълнително напрежение внесе и предложение от страна на представители на ДБ като Ивайло Мирчев и Божидар Божанов за по-дълбока интеграция и обединение между формациите, включително „Да, България“ и ДСБ. Идеята обаче не бе приета от ПП, които не се самоопределят като дясна партия, а като центристка.

Въпреки различията, и двете страни подчертават, че стратегическото партньорство остава. Така, макар и формално разделени в пленарната зала, ПП и ДБ ще продължат да действат като съюзници в опит да запазят влиянието си и да прокарват общи политики в новия парламент.