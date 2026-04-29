БНТ ще получи 100 000 евро, за да популяризира Giro d’Italia – Bulgaria Grande Partenza

Министерският съвет прие решение за обезпечаване на дейности във връзка с провеждането на Giro d’Italia – Bulgaria Grande Partenza през май 2026 година. C Решението се осигуряват финансови средства c цел провеждане на по-наситени и по-ефективни рекламни кампании, както на национално, така и на международно ниво.

По-конкретно ще бъде закупено програмно време от Българската национална телевизия с цел реализиране на рекламна кампания за насърчаване на вътрешния туризъм, популяризиране на домакинството на Република България на световното събитие и широка информираност на обществеността. За целта са предвидени 100 000 евро.

С други 100 000 евро ще бъде закупено и програмно време от EUROSPORT1 и EUROSPORT2 с цел налагане на международен имидж на туристическата дестинация България и привличане на чуждестранни туристи, чрез осъществяване на по-мащабна, респективно по-резултатна, кампания по мултинационални телевизионни канали.

Giro d’Italia е едно от трите най-големи колоездачни състезания в света и е с над 100-годишна история, като провеждането му съчетава спорт, култура и туризъм, създавайки трайно и положително въздействие за участващите държави както в краткосрочен, така и в дългосрочен план.